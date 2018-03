Reuzendiamant

Het is een van de allergrootste ruwe diamanten ooit: de bijna smetteloos witte edelsteen die mijnwerkers in Lesotho hebben aangetroffen. Bijna 500 karaat, aldus de gisteren uitgegeven verklaring van mijnbedrijf Gem Diamonds in Londen.

De diamant is op 8 september ontdekt in de Letseng-mijn in Lesotho, een koninkrijkstaatje dat is omgeven door Zuid-Afrika. De steen is geanalyseerd door diamantexperts in Antwerpen, het centrum van de wereldwijde handel in diamanten. De nieuwe steen weegt 478 karaat, aldus Gem Diamonds.

De steen heeft de potentie om een van de grootste, rondom gepolijste, smetteloze diamanten in de geschiedenis te worden, aldus het bedrijf.

De allergrootste diamant ooit is de Cullinan, die in 1905 werd ontdekt in Zuid-Afrika. De edelsteen woog meer dan 3.100 karaat voordat hij in meer dan honderd afzonderlijke stenen werd geslepen. Veel van de diamanten uit de Cullinan werden verwerkt in de Britse kroonjuwelen.

De Letseng-mijn in Lesotho is een uitermate productieve diamantmijn. De mijn, gelegen op 3.000 meter hoogte, heeft vier van de twintig grootste ruwe diamanten ooit opgeleverd. (Reuters, AFP)