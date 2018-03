Retour Den Haag-Brussel

Lezen, lopen, foto’s kijken en sms’en

Ga er maar aan staan. Twee dagen zitten in een grote blauwe stoel, luisterend naar fractieleiders die met elkaar bekvechten. Kamerleden en bewindslieden die bij de Algemene Beschouwingen niet in de microfoon mogen praten, kunnen wel wat bezigheidstherapie gebruiken. Gelukkig is er de mobiele telefoon en de blackberry. Dankzij die hulpmiddelen zijn het eigenlijk alleen de sprekers die niet elke minuut een sms’je lezen of sturen. Er zijn ook meer in het oog lopende tijdvullers. Kamerlid Samira Bouchibti (PvdA) deelt foto’s uit van de verkleedpartij op Prinsjesdag. VVD’er Arend-Jan Boekesteijn markeert ijverig belangrijke passages in een lijvig boek over Afrika. Sybrand van Haersma Buma (CDA) gebruikt de lange betogen van zijn partijleider om te wieden in dossiers. Ook kranten komen te voorschijn. Wel klein opgevouwen, want de Kamervoorzitter ziet het liever niet. Alleen PVV’er Sietse Fritsma is stoer genoeg om op twee meter afstand van de voorzitter zijn hoofd pontificaal achter het papier te verbergen. Als de benen onrustig worden, of de rug het niet meer houdt, moet er gewandeld worden, niet zelden richting het rookbalkon. Soms raakt de Kamer dan zo ontvolkt dat de fracties veegploegen door de gang sturen om de leden terug naar de plenaire zaal te jagen. Want het is niet netjes als zelfs de volksvertegenwoordigers geen interesse hebben in wat hier wordt gezegd. (DS)

Eeuwige pas voor een ex-Kamerlid

Niet alleen in de Kamer, ook in de wandelgangen was het druk. Bijvoorbeeld met voormalige Kamerleden. Kijk, daar was Rob Oudkerk (PvdA), lector leefstijlverandering bij jongeren aan de Haagse Hogeschool. En daar liep Leen van Dijke (ChristenUnie), lobbyist voor bouwbedrijf VolkerWessels. Ook Ferd Crone (PvdA), burgemeester van Leeuwarden, was van de partij. En Wijnand Duyvendak (GroenLinks). Hij was al een dag eerder, op Prinsjesdag, gesignaleerd – koud twee weken na zijn officiële vertrek.

Hoe kunnen al die ex-Kamerleden zich zo makkelijk tot in de coulissen van het parlement begeven? Heel eenvoudig: ze hebben allemaal een pasje voor het leven. Als je ooit lid bent geweest van de Tweede Kamer, krijg je een pasje dat voor altijd toegang verschaft tot het huis van de democratie. Het gaat om een „verworven recht” volgens een voorlichter van de Tweede Kamer.

Wilders hoeft dus niet te schrikken als hij Bert Bakker (D66) tegenkomt, de lobbyist die de PVV een ‘kutpartij’ noemde en hem van racisme betichtte. Of Ali Lazrak, de SP’er die te enthousiast declareerde. De deur staat ook open voor Ton Alblas (LPF), het Kamerlid dat een fotograaf sloeg en voor alle andere LPF’ers die elkaar een paar jaar geleden over en weer van bedreigingen beschuldigden. En natuurlijk voor de extraverte Winnie de Jong, ook LPF. Wordt het toch nog gezellig. (JW)

Mariëtte Hamer ‘zwetste’ het meest

Sinds vijf jaar kennen de Algemene Beschouwingen een nieuw ritueel: de uitreiking van de ‘Zwetsprijs’ en de ‘Klare Taal Prijs’. Een groepje tieners, de zogenoemde ‘jargonbrigade’ volgt alle debatten, krast daarbij driftig aantekeningen in blocnotes, overlegt en bepaalt welke fractieleider de onbegrijpelijkste woorden gebruikte, en het meest en minst overtuigend sprak. Dit jaar ging de zwetsprijs naar Mariëtte Hamer (PvdA). Behalve hinderlijk gebruik van jargon, ‘was ze humoristisch noch enthousiast, praatte ze monotoon en wist ze geen lijn in haar verhaal te brengen’, aldus de zestienjarige brigadier Mohammed Da’ar Musse uit Zeist.

Vorig jaar was Bas van der Vlies (SGP) tot meest onnavolgbare prater uitgeroepen. Dit jaar oordeelt de jury tieners mild over hem. Een dag voor de Beschouwingen stuurde Van der Vlies de brigade een kaart met de tekst: „Een gewaarschuwd mens telt voor twee.”

De Klare Taal Prijs ging dit keer naar Alexander Pechtold (D66). Jan Marijnissen (SP) en Geert Wilders (PVV) gingen hem voor. Van die laatste hadden de politici ook dit jaar weer kunnen leren, vindt Mohammed. „Het gaat ons om de manier van praten, niet om de inhoud. En dan moet ik eerlijk zijn: Wilders maakt goede grappen. Dat zouden de anderen meer moeten doen.” (PvO)

Bijdragen: Pieter van Os, Derk Stokmans en Jeroen Wester