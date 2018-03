Reikwijdte verbod is beperkt

Nodig? Nee. En het werkt hoogstwaarschijnlijk ook niet. Wat niet? Een verbod op naked short selling.

Eind juli nog was minister van Financiën Wouter Bos duidelijk. Een maatregel in de Verenigde Staten om het naked short selling aan banden te leggen was een tijdelijke noodmaatregel waarvan niet was aangetoond dat die werkte. De verschillen in marktomvang en regels maakten dat de situatie in beide landen niet vergelijkbaar was. Conclusie? Maatregelen tegen het naked short selling zullen in Nederland hoogstwaarschijnlijk niet hetzelfde effect sorteren als in de VS.

Dat was toen een schriftelijk antwoord op Kamervragen. De VS hadden zojuist het naked short selling verboden in twintig financiële beursfondsen. De actie toen was een teken dat de Amerikanen zeer ongerust waren over de malaise in de financiële sector. Met een dergelijk verbod werd het beleggers moeilijker gemaakt om op koersdalingen te speculeren.

Nu, twee maanden later, is deze malaise uitgegroeid tot een crisis die de Amerikaanse regering er vorige week toe dwong om met een gigantisch reddingspakket te proberen de sector uit de problemen te kopen.

De VS besloten vorige week een voorlopig verbod in te voeren op alle short selling in een groot aantal financiële instellingen. Groot-Brittannië volgde, evenals onder meer Duitsland en Australië.

Nederland volgde gisteravond en verbood, net als België en Frankrijk, alleen het naked short selling en gaat dus veel minder ver dan de twee financiële grootmachten in de wereld. In Nederland en België hoopt men met de maatregel vooral de enorme speculatie rondom bank en verzekeraar Fortis tegen te gaan.

Want dat is short gaan simpelweg: speculeren en naked short gaan is speculeren zonder vangnet. Zo werkt het: de belegger spreekt met een andere partij af om een pakket aandelen te verkopen tegen een vastgestelde prijs. De verkoper heeft deze aandelen nog niet, maar leent ze en verkoopt ze direct door. Dit heet short gaan. Tussen deze afspraak en de dag dat hij het aandeel moet leveren zit enige tijd. In deze periode, hoopt de belegger, zal de waarde van het aandeel dalen. Als dat moment daar is koopt de belegger de aandelen op de markt en geeft ze terug aan diegene die ze aan hem had uitgeleend.

Short selling is risicovol, want de koers van een aandeel kan natuurlijk ook stijgen. Bij naked short selling komt er nog een risico bij. De belegger leent de aandelen niet eens van tevoren, wat het risico met zich meebrengt dat er veel meer aandelen worden verkocht dan mogelijk is. Immers, niemand weet waar hij ze later vandaan gaat halen. Wanneer hij moet leveren koopt de naked short seller de aandelen alsnog, naar hij hoopt tegen een lagere prijs.

Het naked short selling mag de afgelopen jaren enorm in omvang zijn toegenomen, nieuw is het allerminst. Vierhonderd jaar geleden al werd het eerste geval van marktmisbruik door naked short selling genoteerd, in Nederland bovendien. In het jaar 1602 investeerde de handelaar Isaac La Maire, grootaandeelhouder in de Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) 85.000 gulden in de VOC. Zeven jaar later wilde Le Maire af van zijn aandelen omdat hij teleurgesteld was in de VOC. Le Maire verkocht, en hij verkocht zelfs meer aandelen dan hij bezat. Zijn actie, die door de notabelen uit die tijd werd veroordeeld, leidde tot de eerste echte regelgeving op de effectenbeurs: een verbod op short selling dat enige jaren zou duren.

Vierhonderd jaar later staan short sellers, naked of niet, nog altijd in het verdomhoekje. Zij worden mede verantwoordelijk gehouden voor de ondergang van de Amerikaanse zakenbank Bear Stearns in maart en afgelopen week werden zij als medeschuldige aangewezen toen de koers van bank-verzekeraar Fortis kelderde.

Beleggers – in dit geval enkele hedgefondsen – die short waren gegaan zouden geruchten in de markt hebben gebracht om de koers omlaag te krijgen. Bij Bear Stearns destijds gingen er verhalen rond dat de bank in liquiditeitsproblemen zat, bij Fortis ging plots het gerucht rond dat het met een nieuwe aandelenemissie moest komen. Overigens wordt short selling ook als positief gezien door deskundigen omdat het een te groot optimisme dempt in de markt.

Of Wouter Bos nu wel denkt dat de financiële sector beschermd wordt door een verbod is de vraag. In de sector zelf zetten sommigen de internationale maatregelen weg als een „noodverband” dat het bloeden kortstondig stelpt. In de VS en Groot-Brittannië stijgt de boosheid van short sellers die al dreigden met eisen voor compensatie. „Het verbieden is een onderdeel van de oplossing”, stelde ook aan analist en „raakt niet de kern van het probleem”.