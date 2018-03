Regio`s beslissen zelf over troepen

Moskou, 22 sept. Rusland en de separatistische Georgische regio`s Zuid-Ossetië en Abchazië bepalen samen hoeveel Russische troepen er na 10 oktober in die gebieden zullen blijven. Dat heeft de Russische premier Poetin gisteren gezegd. Volgens het door de EU bemiddelde staakt-het-vurenverdrag tussen Georgië en Rusland moeten de Russische vredestroepen zich voor die datum hebben teruggetrokken uit de bufferzones rond de gebieden. Maar over een terugtocht uit de regio`s is niets gezegd. Georgië, de Verenigde Staten en de Europese Unie riepen Rusland eerder op tot volledige terugtrekking van zijntroepen uit Georgië, inclusief uit Zuid-Ossetië en Abchazië, wier onafhankelijkheid door Rusland en Nicaragua onlangs is erkend.