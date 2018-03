Radio Voorkeur

Kunststof. Filmmaker Robert Jan Westdijk vertelt over zijn film Het echte leven die woensdag het Nederlands Filmfestival opent. Het verhaal: een jonge regisseur maakt een speelfilm met zijn vriendin in de hoofdrol. Radio 1, 19.04-20.00u.

De Avonden. Gesprek met schrijver Willem van Toorn over zijn boek De stad en Het Oosten over de geschiedenis van een Amsterdamse woningbouwvereniging. Saskia Pieterse promoveert vrijdag op het proefschrift De buik van de lezer met als ondertitel Over spreken en schrijven in Multatuli’s Ideeën. Radio 6, 19.02-22.00u.

Componist van de week. Als liedcomponist in hechte samenwerking met Goethe is Johann Friedrich Reichardt (1752-1814) een rolmodel geweest voor zijn tijdgenoten en voor latere generaties. Zijn grote oeuvre uit de overgangsperiode van de Verlichting naar de Romantiek wordt in toenemende mate herontdekt. Radio 4, 19.30-20.00u.

Casa Luna. Gesprek met Rian Ederveen van Stichting LOS, het Landelijke Ongedocumenteerden Steunpunt, die een campagne voert voor de 2500 mensen die net niet onder de pardonregeling vallen. Radio 1, 0.02-0.45u.