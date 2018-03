Premier Israël dient ontslag in

De Israëlische premier Ehud Olmert heeft gisteren zijn ontslag ingediend bij president Shimon Peres. Vorige week legde hij al het leiderschap neer van de regeringspartij Kadima, nadat minister Tzipi Livni van Buitenlandse Zaken de leiderschapsverkiezing van Kadima nipt had gewonnen.

Het ontslag van Olmert maakt de weg voor Livni vrij om aan de formatie van een nieuw kabinet te beginnen. Olmert blijft aan als demissionair premier. Lukt het Livni binnen zes weken een coalitie samen te stellen, dan wordt zij de eerste vrouwelijke premier van Israël sinds Golda Meir, eind jaren zestig. Mocht de formatie stuklopen, dan volgen vervroegde verkiezingen voor de Knesset, het Israëlische parlement.

Olmert zei gisteren Livni voluit te steunen. De twee leven al jaren in onmin, al wil Livni in grote lijnen Olmerts beleid voortzetten. Livni voerde campagne door zich af te zetten tegen de politiek van Olmert. De scheidend premier wordt door de politie verdacht van het aannemen van steekpenningen, al is er nog geen vervolging ingesteld. Olmert heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken, maar kondigde in de zomer zijn vertrek aan. Livni benadrukte in haar campagne dat zij een politiek van schone handen voorstaat.

Livni probeert een brede coalitie samen te stellen om haar eerste regering een stabiele basis in de Knesset te geven. Zij wil de huidige coalitie (Kadima, Arbeidspartij, de religieuze Shaspartij en Gil, de partij voor gepensioneerden) uitbreiden. Maar ze heeft al moeite deze in stand te houden. Ehud Barak, leider van de Arbeidspartij, heeft gisteren pas na lang aandringen van Livni een ontmoeting met haar gehad. Barak liet aanvankelijk weten meer te voelen voor vervroegde verkiezingen, maar in zijn partij is veel kritiek op die houding. Ook oppositieleider Benjamin Netanyahu van de Likud-partij roept op tot verkiezingen, die hij volgens peilingen zou kunnen winnen. Netanyahu probeert Shas nu te overreden niet mee te doen aan een regering-Livni.

Livni zou de coalitie willen uitbreiden met de linkse partij Meretz en de nationaal-religieuze Nationale Unie. Meretz doet alleen mee als Livni belooft door te praten over vrede met de Palestijnse Autoriteit en met Syrië.