Posthuma meldt zich af voor WK, evenals Cancellara

Varese, 22 sept. Wielrenner Joost Posthuma heeft zich afgemeld voor de WK wielrennen, die deze week worden gehouden in de Noord-Italiaanse stad Varese. De Raborenner zou alleen starten op de tijdrit. Hij heeft echter te veel last van de knieblessure die hij vorige week bij de Ronde van Polen opliep. Bondscoach Egon van Kessel wijst geen vervanger aan. Stef Clement zal voor Nederland als enige in de tijdrit starten. Eerder had titelhouder en olympisch kampioen Fabian Cancellara zich afgemeld. Het ontbreekt de Zwitser aan de energie en de motivatie om een WK te rijden.