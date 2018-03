Politieagent Georgië doodgeschoten

TBILISI. Een politieagent is gisteren doodgeschoten nabij de grens tussen Georgië en de opstandige Georgischeregio Abchazië. Dat maakte het ministerie van Binnenlandse Zaken in Georgië bekend. Twee andere agenten raakten gewond toen Abchazische paramilitairen vanuit de afvallige regio het vuur zouden hebben geopend. Sinds het einde van de vijfdaagse oorlog in augustus tussen Georgië en Rusland is het nog altijd onrustig in de buurt van de bufferzones die het Russische leger heeft ingericht. Drie Georgische agenten kwamen sinds het einde van de oorlog omdoor schietincidenten