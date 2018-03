Picnic-festival wordt 'een soort Lowlands'

Rotterdam.Het derde Picnic-festival, vanafwoensdag in Amsterdam,wordt `een soort Lowlands` over media en technologie.De organisatie verwacht woensdag, donderdag en vrijdag duizenden deelnemers. ”Het is ongelooflijk hoe snel hetfestival zich heeft gevestigd”, zegtMarleen Stikker, één van de oprichters. De reden voor het succes is volgens haar dat ”wij een ontmoetingsplek creëren voor iedereendie actief is op het snijvlak van internet, techniek, media, kunst enwetenschap.”