Paulson schiet oude vrienden te hulp

Over blanco cheques gesproken. Met zijn reddingsoperatie voor de geldmarktfondsen vrijdag en zijn grote plan om de banken te helpen van zaterdag lijkt de Amerikaanse minister van Financiën Hank Paulson zijn hand te overspelen. Zeker, politici die op marktinterventie aansturen kunnen doorgaans op weinig bijval rekenen. Maar het gaat wel om geld van de belastingbetaler, en hun gekozen vertegenwoordigers zouden Paulson in toom moeten houden.

Hij heeft al bijna 200 miljard dollar aan andermans geld gestoken in het overeind houden van de hypotheekbanken Fannie Mae en Freddie Mac, nadat de wetgevers hem carte blanche hadden gegeven. Hij geeft ook nieuwe Amerikaanse staatsobligaties uit om te helpen de reddingsoperatie door de Federal Reserve (het federale stelsel van Amerikaanse centrale banken) van de verzekeraar AIG, ter waarde van 85 miljard dollar, te financieren.

Vrijdag maakte hij een ongekende steunoperatie voor de geldmarktfondsen bekend, evenals zijn intentie om het Congres over te halen een enorme hoeveelheid belastinggeld (700 miljard dollar, bleek zaterdag) beschikbaar te stellen om illiquide bezittingen van de bankbalansen te verwijderen.

Het kan wel of niet in het belang zijn van de belastingbetaler om de financiële sector in deze mate te helpen. De slimme en met goede bedoelingen behepte Paulson denkt duidelijk dat dat wel zo is. Een ineenstorting van de financiële sector heeft gevolgen voor de bredere economie, de huizensector en de pensioenbeleggingen. Maar de minister van Financiën is ook een zeer welgestelde voormalige bankier, net als sommigen in zijn naaste omgeving op het ministerie, en – ongetwijfeld – veel van zijn vrienden.

Dat is de reden dat het enigszins alarmerend is als hij praat over „een programma om de illiquide bezittingen te verwijderen die zwaar wegen op onze financiële instellingen”. De Resolution Trust Corporation (RTC), die na de Savings & Loans-crisis door de Amerikaanse overheid is opgericht om problematische bezittingen te liquideren, kocht tenminste nog bezittingen van al failliet gegane banken tegen afbraakprijzen. Ieder plan om de banken te verlossen van ‘giftige’ bezittingen, zonder dat de firma’s eerst een hoop pijn hebben geleden, zou weinig meer om het lijf hebben dan een ongerechtvaardigde handreiking aan Paulsons voormalige Wall Street-collega’s.

Daarom mag het Congres hem niet op z’n woord geloven. Als de wetgevers er echter van overtuigd zijn dat een reddingsoperatie nodig is – en daar moeten ze misschien maar wat langer over nadenken dan de paar dagen die Paulson ze wil geven – dan moeten ze ervoor zorgen dat er limieten worden gesteld aan deze ‘sluipende overname’.

Weinigen zullen politici willen steunen die iets dergelijks van plan zijn – en ook de RTC heeft geprobeerd dit te vermijden. Maar Paulson is misschien ook niet de juiste man voor deze taak. Op z’n minst zou het Congres zich het tweede deel van Ronald Reagans aforisme ter harte moeten nemen: „Trust, but verify” (Vertrouw, maar controleer ook).

Richard Beales