Partij Rita Verdonk zakt in één week tijd vijf zetels in peilingen

DEN HAAG. Trots op Nederland van Rita Verdonk is in de peiling van Maurice de Hond weerverder weggezakt. Vorige week zou de partij nog 14 zetels in de Tweede Kamer behalen; nu zijn dat er elf. In totaal heeftTON in twee weken tijd zeven zetels verloren. Voor het eerst in een jaar scoort Verdonk in deze peiling slechter dan de Partij voor de Vrijheid van Wilders,dievan veertien naar vijftien stijgt. De PVV-fractie telt nunegen zetels in de Kamer. De Hond schrijft de neergang van TON toe aan slecht optreden van Verdonk tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen van afgelopen week. Slechts 4 procent van de ondervraagden vond dat zij het goed had gedaan