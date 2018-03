Oppositie Slovenië wint verkiezingen

Ljubljana, 22 sept. De sociaal-democratische SD heeft nipt de regerende centrum-rechtse Democratische Partij (SDS) verslagen in de Sloveense verkiezingen. Met 99 procent van de stemmen geteld heeft SD 30,5 procent van de stemmen (29 zetels) tegen 29,3 procent of 28 zetels voor de SDS van premier Janez Jansa. De zege van de sociaal-democratenis een groot succes voor hun leider, de voormalige communist Borut Pahor. Vier jaar geleden behaalde de partij slechts 10 procent van de stemmen. Pahor begint zo snel mogelijk coalitiegesprekken met de twee liberaal-democratische partijen: LDS, dat 5 procent behaalde, en het nieuwe Zares, meteen goed voor 9,4 procent. Ook de partij voor gepensioneerden, Desus (7,4 procent), die nu mee in de centrum-rechtse regering zit, wordt uitgenodigd voor de coalitiegesprekken.