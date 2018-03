Lege trukendoos

Huh? Ik belegde toch in China? Of in landbouwgrondstoffen? Maar helaas. Een bedrijf als Lehman Brothers investeert niet in bedrijven of producten, maar in een financiële trukendoos, schrijft Erica Verdegaal op het weblog Geld.

