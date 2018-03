'Onze ego's zijn niet onoverkomelijk'

Yaël Vinckx

Ze hadden het idee al jaren. Dan kwam Henny Vrienten weer eens Henk Hofstede tegen, in de Utrechtsestraat in Amsterdam, en zeiden ze tegen elkaar: „We moeten echt eens samen iets doen.” En vervolgens reden ze verder, op hun „keurige herenfietsen”. Ook Frank Boeijen, die liedjes met beide mannen schreef, zei het. „We moeten echt eens samen iets doen.” Maar de agenda’s waren steeds vol.

Tot Vrienten actie ondernam. „Ik was er aan toe. Ik schrijf veel filmmuziek, altijd alleen. En ik was dat monnikenwerk zat. Ik wilde spelen en mensen zien.” En dus trokken ze de studio in om samen een album te maken – twintig jaar na hun grote successen met Doe Maar, The Nits en De Frank Boeijen Groep, bands die in de jaren tachtig Nederlandse popgeschiedenis schreven.

Veel afspraken maakten ze niet van tevoren. Een goed album moest het worden, met nieuwe liedjes. „De nummers moesten niet te veel oude mannengezeik bevatten en niet te politiek correct zijn”, vult Vrienten aan. Het eerste lukte, lacht hij, het tweede niet. Hij knikt met zijn hoofd in de richting van zijn twee collega’s: „Het zijn ook zulke brave jongens.”

Ze zijn in hun opzet geslaagd. Met Aardige Jongens hebben Frank Boeijen (50), Henk Hofstede (57) en Henny Vrienten (60) een plaat gemaakt die bij hun leeftijd past – en dat is een compliment. Nergens proberen ze hip te doen, als een stel overjarige pubers, nergens ook ruiken ze belegen, als popsterren die teren op hun twintig jaar oude successen.

Hun muziek is rustig, soms verstild, en in hun teksten kijken ze terug op hun levens en die van hun leeftijdgenoten, de naoorlogse generatie: We waren een beweging/ en we werkten aan / een andere betere wereld/ maar er bewoog niet veel/ misschien alleen/de rook in de waterpijp.

Waarom deze samenwerking zo lang op zich liet wachten? Ja, ze hadden het druk. Maar tijdens het gesprek laat Hofstede ook regelmatig doorschemeren dat ze grote ego’s hadden, dat ze eerst ouder moesten worden om elkaar de ruimte te geven. „Ik heb lang niet met andere mensen willen werken. Had altijd zo’n haast, zo’n drang om mezelf te bewijzen. En dan was er ook altijd de band, The Nits. En toch, uiteindelijk bleken we alle drie ego’s te hebben, maar die waren niet onoverkomelijk.”

Hoewel ze elkaar en elkaars muziek al jaren kennen, was de samenwerking in de studio niet een bij voorbaat gelopen race. Hofstede: „Ik vroeg me vooral af hoe onze stemmen samen zouden klinken. Vrienten: „Drie geschoolde stemmen leiden niet automatisch tot mooie samenzang.” Boeijen, mompelend: Ach, ik wist heus wel hoe die stemmen zouden klinken!”

Ze spraken af ieder vier liedjes te maken en lieten vervolgens elkaar hun nummers zingen. Mede daardoor, meent Hofstede, werd de plaat een coherent album. Die werd in elf dagen opgenomen, met de hulp van slechts een drummer en een violiste. Vrienten: „Het klinkt klef, maar ik heb nog nooit zo probleemloos een plaat opgenomen.”

Die harmonie blijkt niet alleen uit de muziek maar ook uit de teksten, waarin het drietal voornamelijk terugkijkt op vroeger. En dat is niet verwonderlijk, want ze komen uit dezelfde milieus. Zo was Vrientens vader timmerman, evenals de vader van Hofstede. Boeijens vader was typograaf. „Arbeidersmilieus”, zegt Hofstede. „Onze vaders gingen ‘s ochtends op hun fiets naar het werk, broodtrommel achterop, en ze geloofden niet dat wij met muziek ons brood konden verdienen. Het eerste lied op het album, Aardige Jongens, gaat over onze afkomst.”

Na elf dagen in de studio kwamen twee weken van repeteren. In die tijd hebben ze veel van elkaar geleerd. Boeijen bijvoorbeeld, zag dat Henk Hofstede zijn collega’s de ruimte geeft. Hofstede op zijn beurt, zag dat Frank Boeijen alles registreert – ieder idee, iedere repetitie neemt hij op. Vrienten daarentegen, registreert niets. Die werkt volgens een systeem, past in zijn hoofd alle stukjes muziek als een puzzel in elkaar. Pas als de puzzel klaar is, dan neemt hij het nummer op.

Knap vond Hofstede dat. „Het lijkt wel alsof hij niet bang is kwijt te raken wat er in zijn hoofd zit.” Vrienten: „Raak ik het kwijt, dan is het niet goed genoeg.”

En nu gaan ze de theaters in met hun liedjes. Gisteravond was er een laatste try out in de Kleine Komedie in Amsterdam, die goed verliep en waar vooral het spelplezier van de mannen naar boven kwam. Vanavond is de première. De poppodia, met hun donkere zalen, plakkerige bars en kleedkamers vol graffiti, slaan ze over. Hofstede: „Ik heb al zoveel zalen gezien. Ik ben niet zo weemoedig”. Boeijen: „De faciliteiten zijn in het theater nu eenmaal optimaal”. Maar Vrienten, de eenzame schrijver van de filmmuziek, sputtert tegen. „Ik zou graag weer op een poppodium spelen”, roept hij. „En dan hard, heel hard rocken.”

Boeijen, Hofstede en Vrienten treden vanavond op in De Kleine Komedie, Amsterdam. Daarna tournee. Info www.mojotheater.nl