Onthutsend zwak PSV draagt bij aan herstel van AZ

Ruststand 0-0. 82. Martens 1-0 Scheidsrechter: Vink. Toeschouwers: 16.258.

De eerste thuisoverwinning op PSV in tien jaar (1-0) voorkwam zaterdagavond vooralsnog een crisis bij AZ.

De Alkmaarse ploeg maakte na het kwaliteitsarme duel een ereronde voor het opgetogen publiek. Een week eerder werd door de meegereisde aanhang in Den Haag nog de ‘scalp’ van trainer Louis van Gaal opgeëist.

Op de ontluisterende nederlaag tegen ADO (3-0) en de treurige seizoensopening in het thuisduel met NAC (1-2), volgde tegen PSV op papier herstel. De relativerende woorden van Van Gaal gaven achteraf wel aan, dat AZ nog lang niet speelt zoals hij dat graag wil.

Er kwam bij dat PSV, na de ontgoocheling afgelopen dinsdag op internationaal niveau tegen Atletico Madrid (0-3), ook in de Nederlandse competitie een van zijn slechtste wedstrijden van de laatste jaren speelde. De landskampioen is volledig de kluts kwijt en dat gaf AZ op het juiste moment weer lucht.

De Alkmaarse ploeg kon zich in bepaalde fases van de wedstrijd enorm veel balverlies permitteren, zonder dat dit enige gevolgen had. De PSV’ers leverden de bal eenvoudig weer in bij de tegenstander die zo een nieuwe kans werd gegund. Onthullend was het gebrek aan duelkracht bij PSV. Bijna elke persoonlijk gevecht om de bal pakte in het voordeel van een AZ-speler uit. Alleen Danny Koevermans, die als oud-AZ-speler nota bene een warm applaus kreeg toen hij werd gewisseld, won nog wel een luchtduel voor het doel van keeper Sergio Romero.

Maar AZ had verder weinig te vrezen van het onsamenhangende, armetierige spel van PSV. Dat liet zich als een angsthaas terugdrukken op eigen helft. Het bleek achteraf geen opzet. „Pas na een half uur toonden we enig initiatief”, mopperde trainer Huub Stevens. „In de tweede helft heb ik dat helemaal niet meer gezien.”

AZ opereerde dus ook niet bepaald als een geoliede machine, maar het toonde in elk geval lef. Van Gaal is nog steeds zoekende naar de juiste formatie. Uit voorzorg speelde hij zaterdagavond met één diepe aanvaller (Mounir El Hamdaoui), eigenlijk niet eens een echte spits.

De problemen waarmee AZ in het recente rampseizoen kampte, blijven onverkort aanwezig. De ploeg heeft te veel spelers in de frontlinie die ‘naar de bal toe’ willen in plaats van op het juiste moment de diepte te zoeken. Via de vleugels haalt niemand de achterlijn. Een afmaker ontbreekt. De vorig seizoen voor vele miljoenen aangetrokken aanvallers Ari en Graziano Pellè zaten tegen PSV op de bank. De laatste mocht een uur warmlopen, maar kon weer gaan zitten nadat AZ op voorsprong was gekomen. De Italiaan leek er lachend vrede mee te hebben.

Moussa Dembélé, de parel van het elftal die met zijn krachtige lichaam vele PSV’ers aftroefde in duels, is nog steeds zwak in zijn loopacties. De ultramoderne videoanalyses die AZ als technische hulpmiddelen hanteert, hebben hem kennelijk nog niet duidelijk kunnen maken dat hij veel efficiënter kan spelen als hij, zonder bal, gericht de diepte induikt. Nu passeert de Belg noodgedwongen op het middenveld soms drie tegenstanders zonder enig effect.

Bij het ene moment dat een AZ-speler wel met een versnelling de diepte koos, was het meteen raak. Uitgerekend de stilist Maarten Martens reageerde zes minuten na zijn invalbeurt op een pass van El Hamdaoui en tikte de bal langs PSV-doelman Andreas Isaksson.

Hij spurtte na de treffer onmiddellijk naar de dug-out en daar sloot hij fysiotherapeut Maarten Gozeling in de armen. „Dit doelpunt draag ik aan jou op”, zei Martens. Gozeling was er medeverantwoordelijk voor dat de Belg in een recordtempo herstelde van een kruisbandblessure. De middenvelder raakte vorig jaar oktober zwaar geblesseerd aan zijn rechterknie in het competitieduel met NAC toen hij ondersteboven werd gelopen terwijl zijn voet in het gras bleef steken. Vijfeneenhalve maand later kon hij weer tegen een bal trappen, terwijl daar acht tot negen maanden voor staat.

„Martens is een modelprof”, aldus Gozeling. „We hadden een klik met elkaar. We hebben veel gepraat over hoe hij die knie in de revalidatie weer sterker kon maken. Mijn adviezen heeft hij perfect opgevolgd. ‘Jij trok me steeds over een bepaalde grens heen’, zei hij eens. Dat hij het doelpunt tegen PSV aan mij heeft opgedragen zie ik als een bekroning op mijn werk.”

Martens is weliswaar medisch fit, hij mist nog de vorm om een hele wedstrijd tot een goed einde te brengen, ondanks het feit dat hij mede door de rappe revalidatie met het Belgische olympisch elftal deelnam aan de Olympische Spelen in China. „Daar heb ik drie goede en drie minder goede tot slechte wedstrijd gespeeld”, vertelde hij. Ik voetbal nog niet constant genoeg. Ik ben nog zoekende. Maar gelukkig heb ik AZ aan de eerste drie punten kunnen helpen. Als die uitblijven gaat dat door je hoofd spoken.”