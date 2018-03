Nu ook eens vóór de camera staan

Ze worden opgeleid tot beginnend cameraman of assistent licht en geluid. Voor technische werkzaamheden draaien de leerlingen van de afdeling Audio Visueel in Hilversum, onderdeel van het regionaal opleiding centrum Amsterdam, hun hand dus niet om. Maar nu moeten ze medeleerlingen interviewen over de Troonrede of een filmpje maken over modestijlen op school.

De achterliggende gedachte: als je als cameraman hebt ervaren hoe een programma wordt gemaakt, voel je beter aan wat er van je wordt verwacht. Vandaar dat de leerlingen voor het narrowcastingproject MediaTrain (het bereiken van een specifieke doelgroep via tv-schermen, vaak in openbare ruimten) nu tien weken lang korte filmpjes maken, met als doelgroep zichzelf. Zes redacties verzorgen onder leiding van Berry Dakkus (19) – aangesteld als ‘directeur’ – dagelijks een programma. Dat wordt uitgezonden op 22 beeldschermen in de gangen, trappenhuizen en kantine van de Hilversumse school, waar vijfduizend leerlingen onderwijs volgen. Binnen twee jaar moet MediaTrain te ontvangen zijn op twaalf locaties van het roc Amsterdam, met 400 beroepsopleidingen en 40.000 leerlingen één van de grootste roc’s van Nederland. Het project is een initiatief van de NCRV.

Orron Bos (17) is in het redactielokaal bezig met de montage van het programma Ik wil graag luchten. In de uitzending kan iedereen zijn grootste frustratie uiten. Bos zegt dat het moeilijk is om leerlingen voor de camera te krijgen. Een van de redactieleden is daarom zelf maar gefilmd. De cameravrees op school verbaast Bos, want „via Hyves vertellen ze elkaar echt alles”. Hans van Raaij, die het project voor de NCRV begeleidt, heeft een mogelijke verklaring. Is het afhoudende gedrag, vraagt hij, misschien veroorzaakt door de aanpak van de maker? „Het is op school makkelijker om interviews te maken als je een vraag stelt aan een groepje jongeren”, zegt hij. „Als één iemand wil praten, dan volgt de rest vanzelf.”

De NCRV levert ‘het raamwerk’ voor de programmering. De omroep ontwierp dertien standaard formats voor MediaTrain: op handzame kaarten staat stap voor stap hoe een item tot stand moet komen, compleet met praktijktips en een checklist. Zo kunnen leerlingen in Stand.nl reageren op stellingen (zoals: ‘mogen bedrijven je beoordelen op je Hyvesprofiel?’) door een bord met de tekst ‘voor’ of ‘tegen’ omhoog te houden. In Studieruil wisselen twee jongeren van opleiding en vertellen in de geluidloze film via ondertiteling over hun ervaringen. De flitsend gemonteerde filmpjes van twee minuten worden voortdurend herhaald.

Maar levert een schoolgemeenschap wel genoeg onderwerpen op voor een terugkerend programma? Opleidingsmanager Petjo Molenaar denkt van wel: „In een kleine samenleving als onze school hopen we via dit project ook zaken als loverboys en discriminatie bespreekbaar te maken. Als we het door de ogen van jongeren zelf laten zien, beklijft het beter.” Het roc wil via MediaTrain ook informeren over beroepskeuzen, zegt hij, door te laten zien wat leerlingen tijdens stages doen. „Ze vinden het lastig om te bepalen wat ze willen. Het aantal beroepen is gigantisch gegroeid. Vader en moeder zijn minder een rolmodel dan vroeger.”

Molenaar hoopt op veel ‘user created content’: filmpjes en foto’s die leerlingen zelf maken en tonen wat hen bezighoudt. Het programma Weekend Pix is een collage van foto’s die met mobieltjes zijn gemaakt tijdens het uitgaan. Wie weet, zegt Molenaar, kan iemand straks afstuderen via een minidocumentaire in plaats van een scriptie of een presentatie.

En kritiek op school? Die wordt niet gecensureerd, verzekert de opleidingsmanager. „We zijn heel tolerant.” Berry Dakkus: „Onlangs was er een nieuwsitem over het open leereiland – een nieuwe plek om huiswerk te maken. Daar waren veel klachten over, omdat er te weinig ruimte was.” Beelden van seks of geweld zijn evenwel verboden. „Wel mochten we leerlingen hun mening laten geven op de vraag: seks op het toilet, mag dat?”, zegt Dakkus. „De meerderheid zei: ja, als je het maar rustig houdt.”

De leerlingen selecteerden hun beste filmpjes: nrc.nl/media