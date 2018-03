Eric Corton bespreekt deze week in nrc rocks het nieuwe album Speak your Language van Five O’Clock Heroes. „Het album is hier in Amsterdam geschreven en staat weer vol met die ijzersterke puntige hoog melodieuze liedjes”, zegt Corton. Hij interviewt zanger Antony Ellis. En Ellis zingt het nummer Who live tijdens Cortons radioprogramma in de 3voor12-studio.

