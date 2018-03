Nederland legt omstreden speculatie aan banden

In navolging van de Verenigde Staten en Groot-Brittannië gaat ook Nederland beursspeculatie op koersdalingen aanpakken. Maar Nederland gaat daarin minder ver dan andere westerse landen.

De Nederlandsche Bank en beurstoezichthouder AFM hebben met ingang van vandaag voor een periode van drie maanden een verbod uitgevaardigd op het zogeheten ‘naked short gaan’, een omstreden beleggingstechniek waarbij beleggers speculeren op waardedaling van een aandeel. Toezichthouders in de VS en Groot-Brittannië legden eind vorige week alle vormen aan banden van short gaan op aandelen van financiële instellingen, gevolgd door Duitsland, Frankrijk en België. Volgens toezichthouders hebben speculatieve beleggers met het ‘short selling’ bijgedragen aan de extreme koersdalingen van vorige week. Om het effect te vergroten zouden zij daarbij ook actief negatieve geruchten hebben verspreid, onder meer over de solvabiliteit van bank-verzekeraar Fortis.

Short gaan is een omstreden beleggingsvorm waarbij een belegger geleende aandelen verkoopt met de bedoeling ze later tegen een lagere prijs op de markt terug te kopen. Bij naked short gaan is er geen sprake van lenen, maar worden aandelen verkocht die niet in bezit zijn. Alleen deze ongedekte vorm van speculeren heeft de AFM nu tijdelijk verboden.

Minister Bos van Financiën noemde het verbod op short gaan gisteren in het NOS Journaal een „heftig middel” om de rust op de financiële markten te herstellen. „We willen geen ruimte bieden aan speculatieve partijen om de koersen verder omlaag te brengen, terwijl dat niet in verhouding staat tot de reële situatie.” Eerder deze zomer zag de minister geen heil in een dergelijk verbod, dat toen al wel in de VS was ingesteld.

Nederlandse pensioenfondsen zijn terughoudender geworden als uitlener in short-transacties op te treden. Pensioenfonds Zorg en Welzijn is gestopt met het uitlenen van aandelen in alle financiële instellingen. Het ABP heeft het uitlenen van aandelen van circa tien westerse banken gestaakt die het meest onder druk stonden. ABP bezit een groot pakket Fortis.

Fortis overweegt meer onderdelen af te stoten dan het aanvankelijk van plan was. Dat zei bestuursvoorzitter Herman Verwilst zaterdag in een interview in De Telegraaf. Verwilst erkent daarin dat het solvabiliteitsplan van eind juni, waarmee Fortis de kapitaalsbasis met 8,3 miljard euro wil versterken, stroef loopt. „Een aantal componenten [van dat plan] is nu misschien moeilijker uit te voeren.” Verwilst weerspreekt dat verkoop van de vorig jaar ingelijfde consumentenbank van ABN Amro tot de mogelijkheden behoort.

Volgens twee Britse kranten is een groep belangrijke hedgefondsen van plan de lokale beurstoezichthouder FSA voor de rechter te dagen voor een schadevergoeding. Het verbod op short gaan zou hun grote verliezen opleveren.

De twee nog overgebleven zelfstandige Amerikaanse zakenbanken Goldman Sachs en Morgan Stanley hebben op eigen verzoek hun juridische structuur gewijzigd in een zogeheten ‘bankholding’. Daarmee vallen zij onder strakkere controle van de federale toezichthouder en kunnen zij voortaan gebruik maken van noodfinanciering door de centrale banken.

De aandelenbeurzen in West-Europa kwamen vanochtend nauwelijks in beweging, na de hectische handelsdagen vorige week. De AEX-index stond rond het middaguur op 0,4 procent winst.

Commentaar: pagina 7

Reddingsplan VS: pagina 10, 11

Short gaan: pagina 11