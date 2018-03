Mooi zijn is een mening, klein zijn is een feit

Randy Newman zong het al in zijn hit Short People uit 1977: „Kleine mensen hebben geen reden om te leven.” De Amerikaanse zanger bedoelde dat natuurlijk ironisch. Maar in de Chinese versie van het liedje, nu te horen bij Ellen de Bruijne Projects, wordt de tekst wel degelijk serieus genomen. Zo vrolijk als het Chinese gezang klinkt, zo somber is de boodschap: „Kleine mensen hebben niemand om van te houden.”

In China is klein zijn een groot maatschappelijk probleem, zo blijkt uit de nieuwe video-installatie The Height of Vanity van het kunstenaarsduo L.A. Raeven (Heerlen, 1971). Voor veel banen en opleidingen geldt een minimumlengte van 1,60 meter. Om aan het westerse langbenige ideaal te voldoen, verzinnen de Chinezen de gekste oplossingen. Zo maken Chinese tellsell-zenders massaal reclame voor fitnessapparaten waarmee je jezelf kunt oprekken. Ook bestaan er schoenen met hormonen die, door de zolen heen, je groei zouden bevorderen.

Veel ingrijpender is de in China zeer populaire beenverlengingsoperatie, waarvoor beide onderbenen gebroken en gedurende drie jaar dagelijks opgerekt worden. In The Height of Vanity volgt L.A. Raeven het Chinese meisje Sun Mei, dat dankzij deze pijnlijke ingreep zo’n tien centimeter is gegroeid. Op verschillende videoschermen zien we haar op hoge hakken over straat wankelen, als een pasgeboren veulen.

Keer op keer vraagt ze haar vriendje om haar op te meten, doodsbang als ze is om weer te krimpen. En met haar hartsvriendin Lu Yan, die nog wel puur natuur is, praat ze over het bijschaven van kaakbeen en het wegzuigen van gezichtsvet. „Vind je mij mooi?”, vraagt Lu Yan terwijl ze samen in de spiegel kijken. „Mooi zijn is een mening”, zegt Sun Mei dan. „Lang zijn is een feit.”

De onderlinge competitie tussen de meiden is groot. Alle lichaamsmaten worden nauwkeurig opgemeten. Wie heeft de langste dijbenen, wie de mooiste neus? De gevoelens van jaloezie en afgunst zullen de tweelingzussen Liesbeth en Angelique Raeven bekend zijn voorgekomen. Ook hun relatie is, zo weten we dankzij eerdere kunstwerken, nogal ziekelijk. In de video Love knows many faces uit 2005 bijvoorbeeld, probeerden de anorectische kunstenaars elkaar te verdrinken in een sloot. En in Mind-share uit 2007 gingen ze elkaar op een ziekenhuisbed te lijf.

Met al hun werken, of ze er nu zelf de hoofdrol in spelen of niet, plaatsen de Raeven-zusjes vraagtekens bij het westerse schoonheidsideaal dat door de modewereld wordt gedicteerd. Daarbij is het steeds de vraag in hoeverre de kunstenaars zich met hun onderwerpen identificeren.

Want zijn zij zelf niet ook de broodmagere slachtoffers van dat ideaalbeeld? In The Height of Vanity wordt niet duidelijk of L.A. Raeven nu door afschuw of bewondering gedreven wordt. Vinden de zussen het waanzin waar de Chinese meiden mee bezig zijn, of zijn ze juist jaloers op zoveel volharding?

Het is die ambivalentie die het werk van L.A. Raeven zo fascinerend maakt, en tegelijk zo pijnlijk om naar te kijken.

galerie

The Height of Vanity, video-installatie van L.A. Raeven.

T/m 11 okt. in Ellen de Bruijne Projects, Rozengracht 207A, Amsterdam.