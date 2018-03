Meer waarnemers EU naarGeorgië

Tbilisi, 22 sept. De Europese Unie stuurt waarschijnlijk iets meer dan 300 waarnemers naar Georgië. Dat heeft een anonieme diplomaat vandaag gezegd die betrokken is bij de onderhandelingen met Rusland. Eerder zouden per 1 oktober 200 waarnemersnaar Georgië vertrekken. Volgens de diplomaat zijn ten minste 100 mensen extra nodig om de waarnemers ”in het veld” te ondersteunen.De waarnemersmissie is onderdeel van een door de EU opgesteld vredesplan. Rusland heeft de missie als voorwaarde gesteld voor terugtrekking van zijn troepen uit de bufferzones rond de Georgische regio`s Zuid-Ossetië en Abchazië