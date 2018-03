Mbeki's vertrek

Wat schiet Zuid-Afrika eigenlijk op met het aftreden van president Mbeki? Niets. Maar wie het vertrouwen van zijn partij heeft verloren, althans van het spraakmakende deel daarvan, heeft geen keuze meer. Treurig is het vervroegde afscheid na een presidentschap van negen jaar wel. Het ANC had Mbeki deze vernedering moeten besparen. Het is veelzeggend dat dit niet is gebeurd.

Mbeki had de strijd met zijn rivaal en toekomstig opvolger Zuma al eerder verloren. Beslissend daarvoor was het ANC-congres op 27 december 2007, waarop niet Mbeki, maar Zuma tot partijleider werd gekozen. Zijn voormalige vicepresident dus, in 2005 door Mbeki ontslagen omdat hij werd verdacht van het aannemen van steekpenningen, fraude en gangsterpraktijken. In juli van dit jaar werd Mbeki’s positie verder verzwakt doordat hij gedwongen werd de vicevoorzitter van het ANC, Motlanthe, een vertrouweling van Zuma die nu interim-president wordt, in zijn regering op te nemen. Dat Motlanthe toen minister voor ‘Regeringszaken’ werd, was een vingerwijzing naar de werkelijke machtsverdeling in Zuid-Afrika. De doodsteek voor Mbeki was vorige week de uitspraak van de rechtbank die beweerde dat de president achter het proces tegen Zuma zat en daarom de aanklacht tegen hem afwees. Het Openbaar Ministerie is daartegen in beroep gegaan, waarmee op het beoogde presidentschap van Zuma voorlopig een doem blijft liggen.

Maar in elk geval heeft de intellectuele, koppige en missionaire Mbeki de strijd van de populistische, linksere en ongeschoolde Zuma verloren. Een half jaar voordat zijn ambtstermijn erop zou zitten, moet hij het veld ruimen. De vraag is wel of het ANC ongeschonden uit deze strijd komt. Enkele ministers, Mbeki-getrouwen, beraden zich al op hun positie, niet alleen in de regering, maar ook in hun partij. Een scheuring behoort tot de mogelijkheden en overigens zou dat voor de democratische verhoudingen in Zuid-Afrika, waar het ANC als een soort eenheidspartij al vijftien jaar aan de macht is en over een tweederdemeerderheid beschikt, alleen maar gezond zijn.

Zeer binnenkort komt er dus een einde aan het negenjarige presidentschap van de nu 66-jarige Mbeki, de leider van de grootste economie in Afrika. Eenvoudig was zijn taak van meet af aan niet, omdat de opvolger van Nelson Mandela, wie het ook zou zijn, het bijna niet goed kón doen. En Mbeki maakte er zelf een ongelukkige start van door kort na zijn aantreden te verklaren dat aids niet door hiv wordt veroorzaakt, maar aan een levensstijl is te wijten. Stille diplomatie in de regio werd later zijn handelmerk – in Congo, Burundi, Ivoorkust, Soedan en recentelijk in Zimbabwe. Het succes ervan is moeilijk meetbaar en moet zeker in het geval van Zimbabwe nog blijken. Mbeki genoot het vertrouwen van buitenlandse investeerders en daarvan profiteerde zijn land.

En in de speech waarin hij gisteren zijn aftreden aankondigde, toonde hij een waardigheid waarnaar in de toekomst nog weleens kon worden terug verlangd.