Mbeki wijkt voor Zuma ANC zit nu met vraag: waar staat Zuma voor?

Mbeki volgde in 1999 Nelson Mandela op als president van Zuid-Afrika. Hij is gekritiseerd vanwege het ontkennen van de aids-problematie en de crisis in Zimbabwe. Foto Reuters President Thabo Mbeki ponders a point in this November 7, 2007 file picture. South Africa's ruling party said on September 20, 2008, it had decided to recall President Thabo Mbeki before the end of his term next year and that he had pledged to accept the move and step aside voluntarily. Picture taken November 7, 2007. REUTERS/Mike Hutchings/Files (SOUTH AFRICA)

REUTERS