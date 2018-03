Mauretanië wil hulp tegen terreur

Nouakchott, 22 sept. De militaire junta in Mauretanië heeft de internationale gemeenschap om hulp gevraagd in de strijd tegen moslimextremisten. De oproep volgt op de vondst van de lijken van elf militairen en een civiele gids in het noorden van het land. De moord op het twaalftal, vorige week, is toegeschreven aan Al-Qaeda-in-de-Islamitische- Maghreb. Voor de staatsgreep van vorige maand genoot Mauretanië financiële en materiële steun van onder meer de Verenigde Staten tegen terrorisme. Westerse landen en de EU hebben hun steun opgeschort en eisen de vrijlating van de afgezette president Abdallahi.