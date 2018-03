Mad Men is beste drama bij Emmy Awards

Mad Men is de winnaar van de belangrijkste onderscheiding voor tv-series. Mad Men kreeg gisteravond in Los Angeles niet alleen de Emmy voor beste dramaserie, maar ook voor beste scenario en enkele andere categorieën. 30 Rock kreeg de onderscheiding voor beste comedyserie.

Mad Men speelt in de wereld van reclamebureaus aan Madison Avenue in New York begin jaren zestig. Een wereld waarin zwarten nog lift boy zijn en vrouwen secretaresse. Er wordt voortdurend gedronken en gerookt en de hoofdpersoon is een succesvol account executive met duister verleden.

Mad Men deelt de belangrijkste drama-eer met een andere historische serie, John Adams, over de tweede Amerikaanse president John Adams. De series hebben ook gemeen dat ze gemaakt zijn door kabelkanalen en niet door de traditionele tv-zenders. Die zagen hun aandeel in de onderscheidingen verder teruglopen tot ongeveer fifty-fifty. Volgens Matthew Weiner, bedenker en schrijver van Mad Men, is het verschil tussen de twee soorten zenders vrijwel verdwenen. Op de rode loper naar het Nokia Theatre zei hij zondagavond dat ook een succesvolle tv-serie als LA Law (1986-1994) tegenwoordig terecht zou komen op een klein kabelkanaal. Mad Men is de eerste kabelserie ooit die de Emmy voor beste drama krijgt.

De winnaar van de Emmy voor beste comedy komt wel van een van de vier traditionele Amerikaanse tv-zenders. 30 Rock, dat ook vorig jaar won, kampt met lage kijkcijfers op NBC. 30 Rock, over de producente van een tv-show, kreeg ook de prijzen voor beste acteur (Alec Baldwin) en actrice (Tina Fey). Fey, die de serie bedacht en produceert, kreeg bovendien de prijs voor beste scenario.

Andere acteursprijzen waren er voor Bryan Cranston voor zijn rol in de dramaserie Breaking Bad. Beste bijrol in drama was Zeljko Ivanek in de advocatenserie Damages met Glenn Close, die zelf de Emmy voor beste actrice kreeg. Beste bijrollen in een comedy waren voor Jeremy Piven (Entourage) en Jean Smart (Samantha Who?). Paul Giamatti was de beste acteur in een miniserie (het 100 miljoen dollar kostende John Adams van HBO) en zijn tegenspeelster Laura Linney was beste actrice.

Presentator Jon Stewart van het satirische nieuwsprogramma The Daily Show was voor de zesde keer de beste in zijn genre. De prijs voor de beste teksten ging echter naar zijn oud-werknemer Steve Colbert voor diens The Colbert Report.

