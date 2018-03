Het anti-islamcongres dat zaterdag zou worden gehouden in Keulen, werd op de dag zelf door de politie verboden. De veiligheid van de Keulenaren zou in het geding zijn. Het congres was georganiseerd door de rechtspopulistische burgerbewegung Pro Köln. Strak georganiseerde linkse tegendemonstranten sloten de binnenstad af en beletten dat het congres kon plaatsvinden. (NRC)