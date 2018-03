Links verhindert congres in Keulen tegen islam

Filip Dewinter van het Vlaams Belang was vast komen te zitten in een geblokkeerde metro. Zijn Franse geestverwant Jean-Marie Le Pen liet verstek gaan. Keulen was een vesting met tienduizenden betogers, bewaakt door meer dan drieduizend politieagenten. Iedereen stond op scherp, maar zaterdagmiddag tegen één uur ging ineens de stekker eruit: het anti-islamcongres werd door de politie verboden. „De veiligheid van de Keulenaren is in het geding”, meldde een woordvoerder van de politie.

Wekenlang hadden de organisatoren van het ‘congres’ – een bijeenkomst in open lucht op de Keulse Heumarkt – gewerkt aan wat een groots moment moest worden. De rechts-populistische ‘Bürgerbewegung Pro Köln’ had de wereldpers gehaald met haar protest tegen een Turkse moskee in de Keulse wijk Ehrenfeld. Vorige maand gaf de gemeenteraad toestemming voor de bouw ervan na maandenlange debatten die heel Duitsland beroerden. Het nieuwe gebedshuis zou volgens de tegenstanders de integratie niet bevorderen. Over deze thema’s had rechts in Keulen afgelopen zaterdag willen ‘congresseren’, met Europese partners als het Vlaams Belang, het Franse Front National en de Italiaanse Lega Nord.

Maar het liep anders. Strak georganiseerde linkse tegendemonstranten sloten de binnenstad van Keulen hermetisch af. Geen mens kon naar de Heumarkt, waar dientengevolge slechts enkele honderden aanhangers van Pro Köln aanwezig waren. Verderop werd geduwd en getrokken. Op de Rijnpromenade was een knokpartijtje. „Nazis ‘raus”, schreeuwden linkse autonomen in het zwart, die het op de politie hadden gemunt.

Op de Heumarkt maakte Manfred Rouhs van Pro Köln zich zorgen over het verdere verloop van de dag. Filip Dewinter zat vast in een metrostation waar een brandje was gesticht. Op het podium hield de Italiaanse Europarlementariër Mario Borghezio van Lega Nord een solidariteitsspeech waarin hij het christendom aanprees en de islam verketterde. Maar zijn woorden bleven in het luchtledige hangen. Iemand had de stekker eruit getrokken.

Even later grijpt Manfred Rouhs van Pro Köln de microfoon en vraagt om geluid. „We horen net dat onze demonstratie door de politie is verboden”, zegt hij verbeten. „Leve de democratie”, roept een man. Het podium waarop de prominenten hun speeches hadden moeten houden – met daarachter de tekst ‘stop de islamisering’ – wordt korte tijd later afgebroken door personeel van Vlaams Belang. Een van de medewerkers zegt: „Ongelooflijk. Dat gebeurt zelfs niet bij ons – een vreedzame bijeenkomst wordt hier gewoon verboden”.

De nieuwe moskee is in heel Duitsland al maandenlang inzet van een debat: over de hoogte van minaretten, integratie van Turken en over de islam en het moslimextremisme. De bouw van het gebedshuis is een initiatief van de Turkse autoriteit voor godsdienstzaken. De oude moskee is gevestigd in de multiculturele wijk Ehrenfeld, in een voormalig fabrieksgebouw. Het pand is compleet uitgewoond. Het plan voor de nieuwe moskee, waarvan de bouw binnenkort begint, heeft de verhoudingen tussen moslims en niet-moslims in Keulen en ver daarbuiten verscherpt.

Pro Köln, die het moskeeverzet aanvoert, is een Fortuynistische organisatie die enkele jaren geleden is opgericht en vijf zetels in de Keulse gemeenteraad heeft. De beweging noemt zich conservatief en rechts-populistisch. „Het zijn doorgaans gewone mensen, maar het succes trekt neonazi’s en de harde kern van het rechts-extremisme in Duitsland aan”, zegt een Keulse politicus van sociaal-democratische huize.

Maar zaterdag waren het niet de aanhangers van Pro Köln die de stad in hun greep hadden. Tienduizenden tegendemonstranten, van de ultralinkse MLPD tot leden van de Iraans-Duitse vrouwenbeweging, hadden ruim de overhand. „Deze stad was altijd een symbool van verdraagzaamheid. Ik hoop dat dat zo zal blijven”, zei Nevzat Cosgun, een Turk die vlakbij de oude moskee woont. Georg Hertel, Pro Köln-aanhanger, was heel anders gestemd. „We willen hier geen moskee die aan politieke scholing doet. We zijn tegen demografische agressie van moslims”.

Een vrouw met een bord dat het voor àlle Keulenaren opneemt (‘Mir all sin Kölle’) zei dat het demonstratieverbod wel eens in het voordeel van Pro Köln kan uitpakken. „Linkse actievoerders en boze moslims stoppen rechts congres. Dat is koren op de molen van de rechts-populisten”.