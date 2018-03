Limburgse SP-politicus ontving per ongeluk CDA-mail

Het Limburgse CDA is laaiend op Pierre Diederen, namens de SP lid van Provinciale Staten. Diederen kreeg enkele maanden e-mails die niet voor hem waren bestemd, maar voor (onder meer) zijn collega Harry Huijts van het CDA. Dat gebeurde door een fout van de provincie. Gedeputeerde Ger Driessen (CDA) noemt het „verwerpelijk en niet integer” dat Diederen niet direct kenbaar heeft gemaakt dat hij de e-mails ontving, temeer daar zij interne informatie van het CDA bevatten.

Naar zijn zeggen ontdekte Driessen verleden week „bij toeval” dat de voor Huijts bestemde e-mails in de mailbox van Diederen terecht kwamen. Hij heeft de Limburgse gouverneur Leon Frissen (CDA) schriftelijk om maatregelen gevraagd tegen Diederen.

Diederen zegt dat hij de eerste e-mail op 24 juni ontving, en dat die afkomstig was van gedeputeerde Driessen. „Ik vermoedde meteen dat die bewust was gelekt”, zegt het Statenlid van de SP. Hij vertelt dat dat in de Limburgse CDA-kring vaker gebeurt. „CDA’ers laten informatie lekken, omdat ze zich ongemakkelijk voelen door beslissingen die hun partij in achterkamertjes neemt.” Hij is ingegaan op de inhoud van de eerste e-mail.

In totaal kreeg Diederen ongeveer twaalf e-mails van het CDA, die hij naar zijn zeggen aanvankelijk niet meldde omdat hij de bronnen niet wilde beschadigen. Op 11 september kreeg hij „buitengewoon gevoelige informatie”. Die betrof volgens hem een waarschuwing van het CDA in het provinciehuis aan het CDA in Kerkrade. „Als jullie moeilijk doen over de Buitenring rondom Parkstad, dan kunnen jullie de 3,5 miljoen euro voor de Rodahal vergeten”, las Diederen.

„Na intern beraad binnen de SP besloot ik bij het CDA aan de bel te trekken”, zegt Diederen. „Wij werden als SP gebruikt voor frustraties bij het CDA. Daarna heb ik het CDA wéér gewaarschuwd.”