Leiders Pakistan doelwit aanslag

De Pakistaanse politieke en militaire top zou zaterdag dineren in het Marriott-hotel in Islamabad, waar die avond een zelfmoordaanslag werd gepleegd waarbij 53 mensen omkwamen. President Zardari en premier Gilani hadden de afspraak op het laatste moment verplaatst naar Gilani’s woning. Zij hadden deze verplaatsing geheimgehouden.

Reddingwerkers hebben vandaag bij een tweede inspectieronde van het zwaar beschadigde gebouw geen lichamen meer gevonden. Er zijn ruim 260 gewonden.

Het Marriott-hotel in de Pakistaanse hoofdstad is populair bij buitenlanders en de Pakistaanse elite. Onder de slachtoffers zijn de Tsjechische ambassadeur, een Vietnamees en twee medewerkers van het Amerikaanse ministerie van Defensie. Op het moment van de aanslag – rond acht uur – zaten veel gasten aan bij de iftar-maaltijd, het verbreken van de vasten.

Gisteren werden beelden vrijgegeven waarop te zien is hoe na een kleine explosie brand uitbrak in de cabine van een vrachtwagen bij het hek van het hotel. Door die vermoedelijke zelfmoordaanslag ontplofte ook de lading van de vrachtwagen, waardoor de voorkant van het hotel werd verwoest.

De Pakistaanse Talibaan worden verdacht van de aanslag, al dan niet in samenwerking met Al-Qaeda. De Pakistaanse Talibaan, een alliantie van extremistische groeperingen in de tribale grensregio met Afghanistan, hebben vandaag betrokkenheid ontkend.

Kort voor de explosie had president Zardari in zijn eerste toespraak voor het parlement aangekondigd het terrorisme te zullen bestrijden, zonder „schendingen van de soevereiniteit” toe te laten. Hij doelde op de recentelijk toegenomen Amerikaanse aanvallen in de grensregio. (AP, Reuters)

