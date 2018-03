kunst kort

Kunstexpositie Sonsbeek trekt ruim 110.000 bezoekers

ARNHEM. De kunstexpositie Sonsbeek 2008 in Arnhem heeft meer dan 110.000 bezoekers getrokken. Dat meldde de organisatie dit weekeinde. De expositie in het Sonsbeekpark is gisteren afgesloten. Koningin Beatrix opende Sonsbeek 2008 op 13 juni. De organisatie is zeer tevreden over het bezoekersaantal, dat het aantal bezoekers van de vorige editie ver overstijgt. In 2003 bleef de Sonsbeekexpositie op 22.000 bezoekers steken. De overwegend goede kritieken op de 26 tentoongestelde beelden stemmen eveneens positief, aldus de organisatie. ‘Grandeur’ was het thema van Sonsbeek 2008, waaraan 28 topkunstenaars uit alle delen van de wereld meewerkten. De gemeente Arnhem heeft drie beelden aangekocht. Het gaat onder meer om het kunstwerk Spitting Leaders van de Spanjaard Fernando Sánchez Castillo en om het werk Lazy King van de Fransman Alain Séchas. Dat laatste beeld blijft in het Sonsbeekpark staan. (ANP)

Theo Steens krijgt Erasmusspeld

Rotterdam. De gemeente Rotterdam heeft Theo Steens, vertaler van de brieven van Desiderius Erasmus, gisteren onderscheiden met de Erasmusspeld. Steens heeft volgens Rotterdam met zijn goede en geprezen vertalingen uit het Latijn van de eerste vijf delen van de correspondentie van Erasmus de feitelijke aanzet tot de uitgave daarvan gegeven. Zonder zijn inspanningen zou geen uitgever in Nederland dat hebben aangedurfd. Van en aan Erasmus (rond 1466-1536) zijn 3.141 brieven bewaard gebleven. Ze zijn geschreven tussen 1484 en zijn sterfjaar. (NRC)

Jongerenjury kiest beste Film by the Sea

VLISSINGEN. De film Boy A van John Crowley (Groot-Brittannië) is zaterdag op Film by the Sea door een jongerenjury uitgeroepen tot beste film. De productie won de MovieSquad Award op het festival in Vlissingen. De jongeren kozen de winnaar uit veertien geselecteerde films. Aan de prijs is een geldbedrag van 2.000 euro verbonden, dat moet worden gebruikt om de film onder de aandacht van jongeren te brengen. (ANP)

Regisseur Florestano Vancini (82) overleden

Rome. De Italiaanse filmregisseur Florestano Vancini is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. Dat heeft het Italiaanse persbureau Ansa gisteren gemeld. De gemeente Ferrara, waar Vancini in 1926 was geboren, maakte op verzoek van de overledene diens dood na de uitvaart bekend. Vancini’s films belichten de geschiedenis van Italië in de tweede helft van de twintigste eeuw. Hij debuteerde in 1960 met de film La lunga notte del ’43. Andere films zijn I lunghi giorni della vendetta, een soort western op zijn Italiaans, die hij regisseerde onder het pseudoniem Stan Vance, en Amore amaro (1974). In de jaren tachtig ging Vancini voor de televisie werken. Hij maakte in 1986 onder meer La piovra 2, over de maffia. De enige keer dat hij zelf in een film te zien was, was in Francesco Rosi’s film Cadeveri eccellenti (1976). (NRC)