'Komende weken zijn een proefperiode'

Michaëlla Krajicek heeft na een lange zoektocht eindelijk een coach gevonden die haar moet terugbrengen naar de wereldtop. De Belg Marc Dehous neemt de plek in die haar vader Petr Krajicek jaren achtereen langs de baan vervulde. De samenwerking tussen de beste Nederlandse tennisster en de voormalige coach van onder anderen Kim Clijsters en Kirsten Flipkens begint komende week in Stuttgart.

Hoe ben je bij Marc Dehous terecht gekomen?

„Mijn fitnesscoach Allistair McCaw heeft me eigenlijk het advies gegeven om met hem te gaan werken. Marc Dehous is een coach met veel ervaring. De komende weken zullen een soort proefperiode voor ons beiden gaan worden, maar ik heb er veel vertrouwen in dat dit kan gaan werken.”

Al met al heeft de zoektocht langer geduurd dan verwacht.

„Ja, dat is zo. Maar ik denk dat het goed is geweest dat ik tijdens mijn blessureperiode alles rustig op een rijtje heb kunnen zetten. Ik heb een tijdje gewacht met de beslissing, maar ik denk dat dat nu goed kan uitpakken.”

Hoe zeer heb je het tennis de afgelopen maanden gemist?

„Vooral in het begin toen ik na mijn knieoperatie op krukken moest lopen was het wel moeilijk voor me. Maar het is verder allemaal goed verlopen. Ik heb geen pijn meer in mijn knie. Komende zaterdag speel ik de kwalificaties voor het toernooi van Stuttgart. Ik heb er zin in.”

Heb je gezien dat de Davis-Cupploeg terug is in de Wereldgroep?

„Ik heb er niets van gezien, maar wel gehoord natuurlijk. Dat is super voor die jongens en voor het Nederlandse tennis. We moeten maar eens kijken of we met de Fed-Cupploeg ook niet naar het hoogste niveau kunnen komen. Arantxa Rus heeft nu een paar goede resultaten geboekt. Dat geeft vertrouwen.”