Jonkies van Feyenoord grijpen kans

Feyenoord2Ajax2

Ruststand 0-1. 39. Sarpong 0-1, 50. Tomasson 1-1, 69. Huntelaar 1-2, 86. Tomasson 2-2 (pen). Scheidsrechter: Braamhaar. Toesch: 42.000.

Feyenoorder Georginio Wijnaldum (17) lijkt soms te vergeten dat hij de jongste voetballer in de eredivisie is. Met vier middenvelders die gezamenlijk nog geen tachtig jaar oud zijn, behaalde Feyenoord een gelijkspel in de klassieker tegen Ajax (2-2). Uitblinker Wijnaldum praatte na afloop echter al over de aanstaande bekerwedstrijd tegen Top Oss en de schaarse speeltijd die hij vorig seizoen kreeg – tien wedstrijden waarvan enkele als zestienjarige. „Ik moet mezelf echt afremmen.”

Wijnaldum, die dit seizoen een basisplaats heeft, vertelde na afloop van de vermakelijke en agressieve klassieker over de persoonlijke aandacht van trainer Gertjan Verbeek. Diens voorganger, de huidige bondscoach Bert van Marwijk, was volgens hem veel afstandelijker. Wijnaldum zei ook zichzelf op meerdere posities te willen ontwikkelen in Rotterdam. En vooral stelde hij trots te zijn met leeftijdsgenoten een middenveld te hebben gevormd tegen Ajax.

Wijnaldum werd geflankeerd door Luigi Bruins (21), Diego Biseswar (20) en Leroy Fer (18). Het kwartet speelde al voor Feyenoord op het naast de Kuip gelegen jeugdcomplex Varkenoord. Ajax stelde daar vijf Nederlandse spelers tegenover die hun opleiding genoten op De Toekomst. Het verschil in spelopvatting van de voetbalscholen kwam tot uitdrukking in de complimenten van Ajax-trainer Marco van Basten voor zijn invaller Eyong Enoh. De middenvelder heeft volgens hem „determinatie” en „vult zijn opdracht uit zonder twijfel”, eigenschappen die vaak aan Feyenoorders worden toegedicht. Van Basten zei dergelijke voetballers te missen in zijn spelersgroep.

Verbeek prees zijn vier jeugdinternationals. „Feyenoord heeft jonge jongens die een goede ontwikkeling doormaken. De beste buitenlanders komen niet naar Nederland. Dan kies ik liever voor eigen jeugd en buitenlanders die jong zijn gescout. De opleiding is de levensader voor Nederlandse clubs.”

Wijnaldum zou gistermiddag Ajax’ Miralem Sulejmani moeten bewaken. De Serviër viel echter na negen minuten uit met een hamstringblessure die hem waarschijnlijk weken aan de kant houdt. De tiener kwam toen tegenover Jeffrey Sarpong te staan, de Ajacied die hij bij jeugdwedstrijden al vaker trof. Vijf minuten voor rust was Wijnaldum hem even kwijt bij een voorzet van Luis Suarez. Sarpong profiteerde en schoot de bal achter doelman Henk Timmer. „Ik baalde wel. Volgens mij was het vandaag fiftyfifty tussen ons”, zei Wijnaldum.

Het doelpunt was het slot van een eerste helft waarin Ajax beter leek te voetballen, maar Feyenoord er in slaagde op vechtlust gelijkwaardig te zijn. Verrassend, omdat de ploeg uit Rotterdam in de UEFA Cup pijnlijk van Kalmar FF had verloren, terwijl Ajax een eenvoudige zege had behaald tegen FK Borac. Feyenoord miste gisteren bovendien Giovanni van Bronckhorst, Karim El Ahmadi en Denny Landzaat wegens blessures. Jonathan de Guzman was geschorst.

Na rust maakte Feyenoord gelijk via de Deen Jon Dahl Tomasson, de meest attente speler nadat doelman Maarten Stekelenburg een schot van publiekslieveling Biseswar had gekeerd. Klaas Jan Huntelaar bracht Ajax op aangeven van Luis Suarez weer aan de leiding, maar de ploeg uit Amsterdam verzuimde daarna de wedstrijd te beslissen tegen het knokkende Feyenoord.

Scheidsrechter Eric Braamhaar had de hoofdrol in de tumultueuze slotfase, waarbij hij geen strafschop toekende toen erkend duikelaar Suarez ten val kwam na vasthouden van André Bahia. Vlak voor tijd beloonde hij wel de val van Michael Mols na een ‘dansje’ met Urby Emanuelson. Tomasson benutte de penalty.

„We hadden alles te winnen vandaag: zelfvertrouwen, punten en het publiek”, zei Verbeek. „We hebben geprobeerd op een strijdvaardige manier baas in eigen huis te zijn.” „Ik vind dat we niet goed hebben gevoetbald en te weinig hebben gedaan met de geboden ruimte”, zei Van Basten. „We hadden bij de voorsprong de rust moeten bewaren en dat is niet gelukt.”

Van Basten wilde niet terugblikken op beslissingen van Braamhaar, die vijf Feyenoorders en vier Ajacieden de gele kaart voorhield. Aanvoerder Huntelaar reageerde wel. „Ik vind het pijnlijk dat we zijn benadeeld”, zei de spits. „De scheidsrechter had poep in de broek en floot niet consequent. Hij gaf de ene wel geel en de andere niet, dan krijg je zo’n opstootje als in de tweede helft. Hij durfde Timmer geen rode kaart te geven toen die de doorgebroken Leonardo neerhaalde. Dit is niet voor het eerst en het begint me een beetje de keel uit te hangen. Maar je moet al uitkijken met wat je zegt. Anders gaan ze je nog zoeken of krijg je van de KNVB een schorsing.”