Met een druk op een toets van de afstandsbediening is mijn bestaan op zondag ingrijpend veranderd. Ik hoef niet per se naar de Kuip om Feyenoord te zien voetballen. De reclame voor Eredivisie Live heeft zijn werk gedaan; ik kan nu alle competitiewedstrijden thuis op mijn televisie ontvangen.

Ik viel met mijn neus in de boter. De klassieker Feyenoord-Ajax kwam digitaal tot mij. Buiten was het prachtig weer. Ik ging toch niet binnen zitten nu? Met wat heen en weer schuiven ontstond een ideale opstelling. Ik lag buiten op het dakterras op een stoel met de televisie vanuit de kamer naar mij toegedraaid.

Boven de wijk cirkelde een helikopter die de bewegingen van de twee stammen in de stad scherp in de gaten hield. Overvolle trams met rood-witte laatkomers kropen over de Erasmusbrug. Ik keek uit over het havengebied. In de Provimi-fabriek op Katendrecht werkte men continu door aan het bereiden van veevoer. Daar schalde waarschijnlijk de regionale radio boven de lopende band uit.

Op televisie was een filmpje te zien met drie jonge Feyenoorders: Georginio Wijnaldum, Leroy Fer en Diego Biseswar. Een hoop gegiechel. Een scène bleef hangen. Feyenoords trainer, Gertjan Verbeek, speelde een rondo mee met de jonge jongens tijdens een training. Als een goedmoedige hond darde hij met zijn puppies. Beetje aaien, beetje dollen.

De eerste bal die in de wedstrijd zijn richting uitkwam, kopte Wijnaldum meteen buiten de lijnen. Met twee handen trok hij zijn voetbalbroekje ietsje naar beneden. Dat was de laatste zenuwtrek die ik bij Wijnaldum zag. De jongen dartelde daarna over het veld, draaide om zijn as, gaf passjes, kopte, maakte slidings.

Het sonore geluid van een scheepstoeter weerkaatste tussen de hoogbouw, direct nadat Fer de bal over het Ajaxdoel had geschoten. Zitten binnenschippers soms ook achter de decoder? Fer is met zijn voetbalvrienden van Feyenoord het middelste laagje van een clubsandwich; de verdedigers zijn oud, zij zijn jong, de aanvallers weer oud.

Biseswar stond bekend als een lastpak met dichte oren. Hij mocht weg bij Feyenoord. Gisteren liet hij brutaal zien dat hij een van de smaakmakers van de middag was. Ik dacht aan de carrière van Van Persie, ook niet makkelijk in zijn Rotterdamse periode, nu een briljante speler van Arsenal.

Van Persie, Kalou, De Guzman, Wijnaldum, Bruins, Biseswar. Wie praat Feyenoord toch steeds aan dat op hun jeugdveld alleen maar werkvoetballers geboren worden?

Na de wedstrijd verschenen de jonkies weer in clubkostuum in de catacomben van het stadion. Ze leken al weer een paar jaar ouder.

Een uur later reed ik achter de Provimi-fabriek langs naar het Delipein, waar heel vroeger de Chinezen en later de hoeren het straatbeeld bepaalden. De afgelopen maanden zorgde de straatjeugd voor rumoer. Er werd op Katendrecht zelfs een avondklok ingesteld om de raddraaiers in toom te houden. Aan het plein werd zondag theater Walhalla geopend.

Burgemeester Opstelten kwam vanuit de Kuip meteen naar de wijk, voor een speech. „Is het rustig in de stad”, vroeg ik hem terloops. Hij knikte. „2-2. Prima uitslag. Niets aan de hand.”

Om er even later op het podium fijntjes aan toe te voegen: „Dames en heren, ze zitten allemaal in de trein naar de hoofdstad.”

Katendrecht oogde idyllisch en kalm. Ik zou bijna zeggen: Amsterdams gezellig.