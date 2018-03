Israëlische premier Ehud Olmert dient ontslag in

JERUZALEM. De Israëlische premier Ehud Olmertheeft gisteren zijn ontslag ingediend bij president Shimon Peres.De door corruptieschandalen geplaagdeOlmert zalals interimpremier aanblijven tot een nieuwe regering is gevormd. Zijn partij Kadima heeft de ex-minister van Buitenlandse Zaken Tzipi Livni vorige week tot nieuwe partijleider gekozen. Als Livni groen licht krijgt van president Peres dan heeft zij 42 dagen om eennieuwe regering te smeden. Als ze hier niet in slaagt zullen er vervroegde verkiezingen worden uitgeschreven. Olmert kondigde in juli aan dat hij zou opstappen als partijleider van Kadima. Hij volgde de populaire Ariel Sharon op toen die een hersenbloeding kreeg en in een coma raakte. Enkele weken later viel Olmert Libanon aan, nadat Hezbollah twee Israëlische soldaten had ontvoerd. Het was een omstreden beslissing, waardoorde populariteit kelderde.