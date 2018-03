Internet Weblog van de dag

Belastingeucharistie. Op PolitBlog schrijft Frank Vermeulen: „Er is ergens een mystiek moment, waarschijnlijk wanneer het bedrag van de aanslag van de bankrekening van de individuele burger verhuist naar de rekening van het ministerie van Financiën, dat het geld ‘loskomt’ van de oorspronkelijke eigenaar. Let wel: de hardwerkende Nederlander heeft het geld niet weggegeven. Belastinggeld is geen schenking. De burger verlangt er iets voor terug. Hij blijft zich psychologisch mede-eigenaar voelen. Hij is als het ware aandeelhouder geworden in een groot onoverzichtelijke woekerfonds: de rijksbegroting. Met de Tweede Kamer als raad van commissarissen. Voor katholieken valt het proces van onteigening van belastinggeld waarschijnlijk beter te begrijpen dan voor de rest van Nederland. Een poging tot cultureel-antropologische analyse ter verheldering: tijdens de katholieke eredienst, de eucharistieviering, gebeurt er iets met brood en wijn dat te vergelijken valt met het geld van de burger wanneer het in handen komt van de Belastingdienst. Er gaat een belletje (in de kerk, niet bij de Belastingdienst), dat duidt op binnenkomst van de Heilige Geest. Een beetje zoals dat fluitje in Amerikaanse marinefilms: officer on deck. Het brood verandert dan in het lichaam van Christus en de wijn wordt Zijn bloed.

