In Izmir 13 baby` s dood in 24 uur

Izmir, 22 sept. In een overheidsziekenhuis in de Turkse stad Izmir zijn binnen 24 uur 13 pasgeboren baby`s overleden, waarschijnlijk als gevolg van een ziekenhuisinfectie. Dat heeft een woordvoerder van de plaatselijke gezondheidsdienst vandaag bekendgemaakt. Alle baby`s waren prematuur. In juli stierven in tweeweken 27 zuigelingen, eveneens prematuur, in een ziekenhuis in de hoofdstad Ankara. Door de regering benoemde medische onderzoekers zeiden dat een personeelstekort de oorzaak was.