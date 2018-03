Er is altijd veel kritiek op de autovrije zondag, omdat hij een louter symbolische functie heeft en verder geen zoden aan de dijk zet, maar van mij mag hij blijven. Op zo’n dag weet je meteen weer wat lawaai is – het geraas dat er nu niet is.

In de stad hangt overdag al een zomeravondsfeer, iedereen is vrolijk en steekt over zonder overdreven voorzichtigheid, op stoepen worden door buren benzinevrije feestjes gehouden en zelfs de poes hoeft niet langer voor haar leven te vrezen. Wat willen we nog meer? Tweeënvijftig autovrije zondagen? Als dat zou kunnen.

Ik zou zelfs een lichte uitbreiding willen bepleiten: de stad zou ook wel een dagje scooter- en pizzakoerierbrommervrij mogen zijn, per slot van rekening maken die het meeste lawaai.

Terwijl ik gisteren door de Amsterdamse dreven liep als God in Alaska, vroeg ik me af of de sfeer in de stad te vergelijken was met die aan het begin van de vorige eeuw. Optisch herkende ik overeenkomsten met foto’s uit die tijd: lege straten, wandelaars, spelende kinderen.

Maar hoe was het destijds met het lawaai gesteld? Natuurlijk, er was nauwelijks gebrul van motoren, maar was er veel – en minstens zo hinderlijk – ánder lawaai van bijvoorbeeld karren, ambulante kooplieden en stroeve trams? Of hielden de mensen meer rekening met elkaar dan wij tegenwoordig plegen te doen?

Laatst zat een van mijn buurmannen op een zonnige middag een halfuurtje luidruchtig te bellen op zijn achterbalkon. Een geschikte jonge man, deze buurman. Hij zat daar de rust van tientallen buren te bederven, zonder er zich van bewust te zijn. Het was geen hufterigheid, zelfs geen onverschilligheid, eerder een volledig opgaan in zichzelf zonder te beseffen dat er ook nog andere mensen op de wereld zijn. Ikzucht, zou ik het met een weinig gebruikt, maar efficiënt woord willen noemen.

Onlangs kreeg ik een aanwijzing dat er wat betreft mentaliteit op dit gebied niet zoveel veranderd is. Aether, een tijdschrift over de geschiedenis van de omroep en de fonografie, drukte een oproep af uit 1929 van de minister van Waterstaat aan het adres van ‘den Katholieken Radio-omroep’.

„Bij het naderen van het zomerseizoen”, schrijft de minister, „worden, tengevolge van het gestadig toenemend aantal bezitters van radio-ontvangtoestellen telkenjare in meerdere mate klachten vernomen omtrent door omwonenden ondervonden overlast van bij geopende deuren of vensters geplaatste luidsprekers. Al zal de bedoelde hinder wel nimmer afdoende geweerd kunnen worden, het zou toch m.i. zijn goede zijde hebben indien nu en dan aan de radio-luisteraars werd verzocht, om den overlast voor de omwonenden tot een minimum te beperken. Ik voorzie van dergelijke verzoeken wel resultaat, omdat aangenomen mag worden dat in verreweg de meeste gevallen slechts onachtzaamheid en geen opzet in het spel is.”

Het zou de minister ‘aangenaam’ zijn als de KRO de luisteraars ‘van tijd tot tijd’ zo’n verzoek deed.

Ikzucht bij de luisteraar is kennelijk van alle tijden. Het verschil is dat de overheid in de loop van de eeuw haar symbolische aandacht heeft verlegd van radio naar auto. Veel helpen doet het niet, maar elke dag zonder teringherrie en uitlaatgassen is er één.