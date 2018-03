Met een bevriend stel zitten we in een restaurant. De ober vraagt of we een aperitief wensen. Met ons vieren bestellen wij per persoon een glas witte wijn.

„U kunt ook een hele fles nemen, daarin zitten zes glazen.”

„Maar wij willen niet meer dan één glas van een aperitief drinken, we zien daarna bij het eten wel weer verder.”

„Dan schenk ik de glazen toch wat voller!”

