IJsvogels in de stad kraken muizenholen

Het is de antithese van een stiltegebied: de spottersplaats onderaan de Buitenveldertbaan. De ene luchtreus na de andere dendert over en davert tegen het asfalt – je moet wát met een zoon van anderhalf. Alleen een smalle sloot en een straf verbodsbord scheiden de spotters van de landingsbaan.

Net als ik denk: mooie sloot, veel waterplanten, flitsen felle kleuren op het netvlies: KLM-blauw, Aer Lingus-groen en een penseelstreekje EasyJet. Het zijn twee ijsvogels die over het water schieten.

IJsvogels! Die verwacht je in het Nationale Park de Weerribben, en dan alleen als je verkleed als boomstronk muisstil langs een beekje de wacht houdt. Maar niet hier, op een desolaat bedrijventerrein waar het buldert van de decibellen.

En toch is dat niet gek, zegt de Amsterdamse stadsecoloog Remco Daalder desgevraagd. „De ijsvogel is een stadsvogel aan het worden. Hij is helemaal niet schuw meer.”

In de bebouwde kom van Amsterdam nestelen meer dan dertig paartjes die leven van visjes en andere waterdieren. „Alleen al in stadsdeel Noord broeden er tien.”

Dat is een groot verschil met tien jaar terug, toen er in heel Nederland maar dertig paartjes broedden. Hoe dat komt? „Allereerst: warme winters. Het beestje trekt niet weg, dus strenge winters en dichtgevroren binnenwater vaagden de populatie altijd weg. Die hebben we sindsdien niet gehad.”

Maar dat is niet de enige reden dat de ijsvogel het goed doet. „Ze broeden in steile oeverwanden, waarin ze een hol graven. In veel stadsparken zijn kunstmatige nestelplaatsen aangelegd.” Dat er in de stad weinig roofdieren, zoals bunzings en hermelijnen, voorkomen, die de ijsvogelnesten elders in Nederland nog wel eens uitgraven, speelt ook mee.

Het gaat volgens Daalder zelfs zo goed, dat onder de stadse ijsvogels woningnood dreigt – hoe Amsterdams kan een vogel zijn? „Ze kraken soms zelfs muizenholen.”

Er dreigt maar een ding: natuurinflatie. De aalscholver was vroeger ook een zeldzaamheid, maar daarvan stikt het nu. Die zitten zelfs op de lantaarnpalen bij Schiphol hun vleugels te drogen. Of neem de bonte specht, voorheen een schuwe bosvogel die je nu overal in de stad ziet. Die kun je zelfs, als waarschuwing voor concurrerende spechten, op verkeersborden horen roffelen. Leuk, maar de romantiek van de gespotte zeldzaamheid is daarmee vervlogen. Daalder is daar niet bang voor: „IJsvogels zijn zo mooi, die vervelen nooit.”