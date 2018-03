IAEA: nog geen nucleair spoor in Syrië

De eerste resultaten van grondonderzoek op de plaats van een Israëlisch bombardement in Syrië tonen niet iets aan dat Amerikaanse verklaringen onderbouwt dat het doelwit een geheime, bijna afgebouwde nucleaire reactor was.

Dat hebben diplomaten in Wenen gisteren gezegd die op de hoogte zijn van de stand van zaken in het onderzoek door het Internationaal Atoomenergie Agentschap (IAEA). Hun uitspraak werd vanochtend bevestigd door IAEA-directeur Mohamed ElBaradei.

De resultaten van meer gedetailleerde proeven zijn nog niet bekend. Maar twee van de drie diplomaten die met het persbureau AP spraken, zeiden dat het IAEA niet verwachtte dat de resultaten daarvan sterk zullen verschillen van de eerste resultaten.

De Israëlische luchtmacht vernietigde een jaar geleden een installatie bij Al-Kibar die volgens latere mededelingen van de Amerikaanse autoriteiten een bijna afgebouwde reactor was voor de productie van plutonium ten behoeve van kernbommen. Israël zelf heeft de aanval nooit formeel willen bevestigen.

De Syrische regering, die ontkent dat ze heimelijk aan een militair nucleair programma werkte, liet in juni een delegatie van het IAEA toe tot het gebombardeerde gebied in een afgelegen deel van de Syrische woestijn. Maar Damascus weigerde de inspecteurs toe te laten tot drie andere verdachte plaatsen met het argument dat dan militaire geheimen zouden worden blootgegeven.

Ten tijde van de luchtaanval was volgens informatie die door de VS, Israël en een derde, niet-geïdentificeerd land is verschaft, nog geen nucleair materiaal aanwezig in de installatie. De inspecteurs zochten daarom niet naar radio-actieve sporen, maar naar minieme hoeveelheden grafiet, dat in dit Noord-Koreaanse type reactor dat in aanbouw zou zijn, wordt gebruikt als afremmer van neutronen. Een dergelijke reactor bevat honderden tonnen grafiet dat zou zijn verpulverd en over de onmiddellijke omgeving verspreid bij een explosie. De Syrische autoriteiten hebben het gebied na de aanval opgeruimd, maar het is de vraag of ze alle grafietsporen zouden hebben kunnen verwijderen.

Het IAEA heeft ook nog geen toestemming gekregen voor een vervolgbezoek om Syrische functionarissen vragen te stellen over hun samenwerking met Noord-Koreaanse nucleaire autoriteiten. Volgens Washington is die samenwerking intensief en langdurig. Maar Damascus ontkent dat en zegt dat er alleen bij gelegenheid informeel contact is geweest. (AP)