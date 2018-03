Huizenprijs stijgt minder snel

De prijs van verkochte woningen is in augustus met 2,7 procent gestegen vergeleken met dezelfde maand een jaar geleden. Dat is de laagste stijging van de verkoopprijs in vijf jaar. Ook werden er fors minder woningen verkocht dan vorig jaar. Dat heeft het kadaster vandaag bekendgemaakt.

De verschillen tussen provincies blijven groot. In Limburg bleef de gemiddelde verkoopprijs in augustus gelijk, vergeleken met vorig jaar. Terwijl de prijzen in Groningen juist met 4,1 procent stegen ten opzichte van augustus 2007. In Utrecht, Noord-Holland en Zuid-Holland stegen de prijzen vorige maand met gemiddeld 3,6 procent ten opzichte van dezelfde maand vorig jaar. Flevoland is de Randstadprovincie die een beduidend lagere prijsstijging van woningen kent: 1,3 procent.

De prijzen van appartementen stegen vorige maand met 3,1 procent het hardst van alle woningtypen, vergeleken met augustus 2007. Vrijstaande woningen stegen het minst: 1,9 procent.

Het aantal verkochte woningen daalde volgens het kadaster in augustus met 20 procent, vergeleken met een jaar geleden. Toen werden er in augustus 19.554 woningen verkocht. Afgelopen maand waren dat 15.469. Overigens registreert het kadaster een verkoop op het moment dat bij de notaris de eigendomsakte wordt overgedragen. Dat kan enige tijd na echte verkoop zijn.

Volgens makelaars worden consumenten afgeschrikt door de financiële crisis en de opgelopen rentestanden. Ook zijn banken terughoudender met het verlenen van financiering voor woningen. Bovendien zit de huizenmarkt op slot, zo stelt de Nederlandse Vereniging van Makelaars (NVM). Een tekort aan woningen van 300.000 tot 500.000 euro belemmert de doorstroom, aldus de NVM. Huiseigenaren in de prijsklasse eronder kiezen ervoor om niet te verhuizen, waardoor starters niet kunnen toetreden.