Hondendressuur als cultuurkritiek

Theater Internationale keuze van de Rotterdamse Schouwburg: Bleib en 7 Important Things. Gezien 21 sept. Festival t/m 28 sept. www.deinternationalekeuze.nl

Honden op toneel, als spiegel voor de mens. Tweeëntwintig jaar na Going to the Dogs van Wim T. Schippers, staan in de Rotterdamse Schouwburg vijf Mechelse herders op het toneel. In Bleib Opus #3, te zien in de reeks De Internationale Keuze, plaatst Franse theatermaker Michel Schweitzer zijn honden in een strakke choreografie.

De honden zitten strak gespannen naar hun baasjes in de coulissen te kijken. Neurotisch hijgend houden zij zichzelf met de grootste moeite in bedwang. Toch lopen ze gehoorzaam hun prachtige rechte lijnen, blaffen ze op commando en brengen een microfoonstandaard op. Het moeilijkste vinden de honden het bijten van een pakwerker. Volgens de foldertekst moet de bijtscène tonen hoe gevaarlijk de honden nog zijn onder hun dunne laagje beschaving. Maar ze bijten met grote weerzin, trillend van de zenuwen.

De hondendressuur wordt afgewisseld met dialogen van twee exemplarisch Franse cultuurcritici, de filosoof Dany-Robert Dufour en schrijvende psychiater Jean-Pierre Lebrun. Zo esthetisch en gestileerd als de hondendressuur is, zo losjes is de geestige cultuurkritiek van de mannen. Hun dialoog is iedere avond anders – zodat er simultaan vertaald moet worden – en ze staan er wat zakkerig bij, één zelfs met de rug naar het publiek.

Er is echter ook een overeenkomst: zowel de honden als de intellectuelen zijn het summum van gedenaturaliseerde dieren. De hond bestaat niet, legt Dufour uit. Hij is door de mens geschapen uit een selectie van de allerzwakste wolven. Hij lijkt ongemakkelijk veel op de mens.

Het verschil: de moderne mens wil niet weten dat hij een afgericht groepsdier is, dat graag een leider volgt. Hoe moeten we nu verder nu het Baasje dood is, als samenleving van individuen die geen groepsbelang en leiders erkennen? Hoe houden wij het beest in ons in toom? Antwoord: we temmen onszelf met ritalin, prozac en andere pillen, met televisie en met consumeren.

Op de opiniepagina zou het een aanvechtbare, wat goedkope conclusie zijn, maar binnen deze opmerkelijke, intelligente voorstelling valt ze precies op zijn plaats.