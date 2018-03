Hoe geeft het ene land het andere 1 miljard aan steun?

De Amerikaanse president Bush heeft een miljard dollar (691 miljoen euro) steun toegezegd aan Georgië, na de korte oorlog met Rusland. ‘Ik kan me voorstellen dat het niet een kwestie is van het rekeningnummer van Georgië opvragen’, mailt Joep van Oppen uit Amsterdam. Hoe gaat het wel?

Het miljard gaat in stukjes en beetjes naar Georgië en komt van allerlei verschillende rekeningen, vertelt Jeni Washeleski telefonisch vanuit Washington. Zij coördineert namens het ministerie van Buitenlandse Zaken de Amerikaanse steun aan landen in de Kaukasus.

Het geld komt van allerlei staatsagentschappen, zoals het Millennium Challenge Account, een door Bush opgezet fonds om democratisch bestuur en economische ontwikkeling in het buitenland te stimuleren. „Voor Georgië was in het Millennium Challenge Account bijvoorbeeld al 300 miljoen dollar beschikbaar, daar komt nu 100 miljoen dollar bij”, zegt Washeleski.

De transacties gaan gewoon via de bank. „Er wordt een contract opgesteld waarin onze juristen vastleggen waar het geld voor mag worden gebruikt en hoe er wordt gerapporteerd.” Het geld kan daarna worden overgemaakt naar het ministerie van Financiën in het ontvangende land, maar ook naar lokale (non-gouvernementele) organisaties.

Nederland gaf Georgië 1,3 miljoen euro in de vorm van noodhulp – een deel van de totale internationale aanvraag van 47,5 miljoen euro, doorgaans op basis van inventarisatie door de Verenigde Naties of het Internationale Rode Kruis. Die 1,3 miljoen euro komt van een bankrekening voor ontwikkelingssamenwerking die altijd op nul staat. Aan het einde van de dag vult het ministerie van Financiën de rekening aan, aldus een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

Overigens wordt niet zelden minder geld gegeven dan beloofd. Hulporganisatie Oxfam meldde in maart dat van de 25 miljard dollar die internationale donoren sinds 2001 aan Afghanistan hebben beloofd, nog altijd tien miljard dollar moest worden overgemaakt.

Thalia Verkade