Het is fijn een martelaar te zijn

Klassiek Festival Musica Sacra. Gehoord: 19 t/m 21/9, div. locaties, Maastricht. Radio 4: 24, 25/9; 1, 8, 9, 15, 29/10 (KRO)

Deemoed, blijmoedigheid, soms zelfs uitbundige opgewektheid straalt af van de martelaar, vlak voor zijn dood. Hij is immers overtuigd van wat hij belijdt. En hij is bereid daarvoor te sterven. Want zijn dood zal anderen sterken in hun geloof. Hemzelf wacht een betere wereld en vaak heiligheid.

Het 26ste Maastrichtse festival Musica Sacra – 43 evenementen met muziek, toneel, film, exposities en kerkdiensten – bracht dit weekeinde de verhalen over tal van martelaren in een periode van 2500 jaar. Onder hen waren veel vervolgde christenen, maar ook de Griekse wijsgeer Socrates (469-399 vC), die de gifbeker moest drinken omdat hij nieuwe goden invoerde en de jeugd corrumpeerde.

Zeldzaam onaangedaan, bijna koel, klinkt het verhaal van zijn dood in La Mort de Socrate van Satie, gezongen door de Franse sopraan Donatienne Michel-Dansac. Het is welluidende, pure muziek die ook over heel iets anders kon gaan. Net zoals Socrates kalm bleef en bedacht dat hij Asclepius nog een haan schuldig was. „Geef hem die.” Toen was hij dood.

Musica Sacra presenteerde ook een nog levende martelaar: de Koerdische zanger Sivan Perwer, al dertig jaar in ballingschap in Duitsland. Hij strijdt voor Koerdische onafhankelijkheid en de erkenning van de Koerdische cultuur. Een aantal van zijn cd’s is in Turkije verboden, daar is hij monddood.

Voor een publiek met veel Koerden in de protestantse St. Janskerk op het Vrijthof zong de luitvirtuoos Perwer zaterdagavond zijn traditionele Koerdische liederen, begeleid door een violist, een houtblazer en een trommelspeler. Soms verstild en weemoedig, soms zeer luid, zoals in zijn lied over de lente. Het publiek nam foto’s met mobieltjes, klapte en zong mee. Tot slot werd gedanst en Perwer danste mee. Ook nu nog lijkt het even fijn een martelaar te zijn.

Bij het schrijven van het oratorium A Child of Our Time (1939-1941) ging Michael Tippett ook van aards leed naar verlossende vreugde. Hij werd gegrepen door het treurige lot van een Joods-Poolse jongen. Maar zijn destijds opzienbarende oratorium wordt vooral beheerst door troostende en opwekkende spirituals, zoals Steal away, Nobody Knows the Trouble I’ve Seen en Deep river.

Ed Spanjaard dirigeerde een beheerste uitvoering met het Limburgs Symfonie Orkest, het Brabantkoor en uitstekende solisten: sopraan Erin Wall, tenor Timothy Robinson – samen zeer aangrijpend –, mezzo Sara Fulgoni en bariton Hans Voschezang.

Opmerkelijk was het geënsceneerde oratorium Il martirio di S. Eustachio (1690) van Flavio Lanciani op een tekst van kardinaal Ottoboni. Met authentieke barokke gebaren en poses werd door het Belgische gezelschap Les Muffatti een braaf en moraliserend beeld gegeven van een Romeins-christelijk generaalsgezin.

Vader, moeder en zoon worden het slachtoffer van keizer Trajanus. Maar vanuit de hemel wijzen zij hem in triomf terecht. Ondanks alle kwezelarij was er een geestig moment: toen Eustachius zijn generaalshesje afwierp, was hij plots een overjarige misdienaar.

Tijdens de Hoogmis in de Sint Servaas klonk zondag bij de Capella Sancti Servatii de Sint Andreas-mis, in het communistische Hongarije van 1962 door Ferenc Farkas „in het geheim” geschreven. Ook hier het thema ‘van het duister naar het licht’: van een bedrukt beginnend Kyrie naar een luid en bezwerend Sanctus.

Bij de Hoogmis in de Onze Lieve Vrouwebasiliek dirigeerde Hans Leenders bij het Limburgse kinderkoor Cantarella zijn Bavo-mis, gecomponeerd voor de Haarlemse kathedrale koorschool. Met Bavo, beschuldigd van een valkendiefstal, liep het nu eens goed af: net voor hij werd opgehangen, bewees een witte valk zijn onschuld.

Vlak na het voorbeeldig gezongen gregoriaans in ‘Tu es Petrus’ van de Schola Maastricht in de kerk Sint Pieter op de Berg, was er vrijdagavond nog iets zuidelijker het bijzonderste concert: de Liturgy of Saint Paul (1992-1995) van Michael Finnissy. Ainsi, de betonnen voormalige cementfabriek van de ENCI, was met talloze kaarsen veranderd in een heilige ruimte en daar klonk een eigentijdse ode aan het oude gregoriaans: extra ingewikkeld, extreem en indringend.

Op Radio 4 kan men woensdag luisteren naar de fenomenale uitvoering met organiste Nora Mulder en zangers Peter de Groot, Marco van de Klundert, Harry van Berne en Christopher Kale. Finnissy’s fascinerende overdrijving was – de dag na zijn overlijden – geheel in de commentariërende geest van componist Mauricio Kagel.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Radio 4

De opname van de Liturgy of St. Paul van Michael Finnissy wordt niet vandaag op Radio 4 uitgezonden zoals deze krant meldde (22 september, pagina 8), maar donderdagavond.