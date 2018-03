Haperende start nieuw stelsel subsidies

Het werd almaar onoverzichtelijker vorige week, bij de toewijzing van rijkssubsidies voor kunst in de periode 2009-2012. Op dinsdag kwam er tien miljoen bij en op donderdag weer. En minister Plasterk (Cultuur, PvdA) zette nog eens vier miljoen apart voor instellingen van internationale excellentie.

Al die miljoenen extra moesten compenseren wat er volgens de Raad voor Cultuur te weinig was om de plannen van de minister in een nieuw subsidiestelsel te verwezenlijken. Want dat was er ook nog: een nieuw stelsel, waarin de subsidiestroom in drieën was opgeknipt, met drie loketten. Het door de minister gepresenteerde besluit betrof twee loketten, die samen de culturele basisinfrastructuur voeden. Het derde loket bevindt zich bij de fondsen.

Veel onrust vooraf was veroorzaakt door de ongebruikelijke opstelling van de Raad voor Cultuur. Die kwam in mei met een financieel niet sluitend advies: ‘Minister er moet 26 miljoen bij!’ Toen Plasterk weigerde, volgde een tweede advies waarin voor het gemak alle subsidieverhogingen waren geschrapt.

In zijn dinsdag gepresenteerde besluit distantieerde de minister zich opmerkelijk genoeg niet van die ongebruikelijke adviezen. Hij voegde er nog een tweede, politiek gemotiveerde draai aan toe: kunstinstellingen in het noorden, zuiden en oosten van het land waar de verhoging was teruggedraaid, kregen die alsnog, groepen in de Randstad kregen er een beetje van (30 procent). Aandacht voor de regio, heette dat.

Maar van de donderdagse tien miljoen krijgen de achtergestelde Randstadgroepen alsnog grotendeels de verhoging (80 procent) die ze volgens de Raad verdienden. Naar de regio gaat niet ook meer. De aandacht voor de regio is dus alweer verslapt.

Dwars door alles liep het cultuurprofijt, een poging tot ‘professionalisering’ van de sector – een poging om kunstenaars duidelijk te maken dat kunst er is voor publiek en dat ze dus hun best moeten doen niet alleen van subsidie, maar ook van kaartjes en sponsors te leven. Tien miljoen euro was de bezuiniging: geld dat instellingen zelf voortaan moesten verdienen. Daar stond vijftien miljoen als stimulans en voor studie tegenover.

De commissie-Sanders die de minister in januari adviseerde over de uitvoering stelde een norm voor eigen inkomsten voor: wie daaronder bleef werd gekort, wie meer verdiende kreeg van de minister nog meer. Het was ieder voor zich en het zou helemaal aan jezelf liggen. In plaats daarvan besloot Plasterk om alle instellingen meteen met 3,4 procent te korten. Daarna kan er geld worden terugverdiend.

Maar al na twee dagen was de minister van gedachten veranderd. De donderdagse tien miljoen geeft grote instellingen, van het loket ‘langdurig uitzicht op subsidie’, behalve de rijksmusea, er vier procent bij. Die vier procent is een opzichtige goedmaker voor de cultuurprofijtkorting.

De grote instellingen waren verongelijkt, omdat ze ondanks de beschermde status werden gekort en niet wisten hoe ze dat terug konden verdienen – omdat de minister de bonuskant van zijn maatregel nog niet af heeft.

Na het begrotingsdebat in december zal de vraag komen hoe goed het nieuwe stelsel functioneert. In 2009 komt Plasterk met een evaluatie van het systeem.

De argumenten om het stelsel om te gooien, waren het verminderen van de ‘beoordelingsdrukte’ bij de Raad voor Cultuur, het transparanter en minder bureaucratisch maken van het systeem. Ook was de hoop dat Kamerleden minder vatbaar zouden worden voor de lobby van instellingen.

Het eerste doel lijkt bereikt. Al zal de minister zich afvragen of zijn adviesorgaan de vrije tijd niet beter had kunnen benutten. Transparanter is het stelsel niet, zeker niet voor de buitenwereld. Ook niet minder bureaucratisch. Het debat over de kwaliteit van commissies die adviseren (bij de Raad) en besluiten (bij de fondsen) is onverminderd groot.

En tot slot, niets wijst erop dat lobbyen minder effectief is geworden. Kunsten ’92 en de Cultuurformatie, grote clubs die veel kunstenaars vertegenwoordigen, hebben achter de schermen op de minister ingepraat. Lobbyisten uit de regio kregen bij het CDA gehoor, en de PvdA-minister gunde de coalitiegenoot een succesje.

Plasterks partijgenoot en PvdA-woordvoerder cultuur John Leerdam zei in augustus al meer dan duizend e-mails van instellingen te hebben gehad. Vorig week woensdag kon hij melden dat zijn fractievoorzitter nog tien miljoen voor de kunst ging binnenhalen. „Heb ik geregeld”, zei hij.

De minister heeft zichzelf bovendien extra aantrekkelijk gemaakt voor lobbyisten door het Thorbecke-principe te verlaten (kunst is geen regeringszaak, want de regering heeft geen gezag als het over kunst gaat). Hij legt vier miljoen opzij en hij bepaalt in zijn eentje wie dat krijgt.

Ook dat maakt subsidie voor kunst verwerven in Nederland niet helderder of overzichtelijker.