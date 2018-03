Hans wil dat Toine volwassen wordt

De één, hoewel pas 48 jaar oud, schrijdt naar voren alsof hij reeds een heel leven als staatsman achter zich heeft. De ander, vier jaar ouder, is één brok onrust en speelt vooral zichzelf als joviale regelaar. Hans van Baalen en Toine Manders. Beiden lid van de VVD, beiden kandidaat-lijsttrekker voor de verkiezingen voor het Europees Parlement die volgend jaar juni worden gehouden. De leden van de VVD mogen uitmaken wie van de twee het moet worden. Vandaar dat Van Baalen en Manders sinds een week op tournee door het land zijn.

Afgelopen vrijdagavond streken zij neer in Van der Valk-hotel Princeville in Breda. „Vijf kilometer buiten het centrum, langs de snelweg. Wie komt daar nu naar toe?”, had de Brabander Manders van tevoren gemopperd. Maar het viel mee. Ongeveer tachtig mensen ondernamen de tocht. De organisatie van de avond kon dus tevreden zijn. Temeer daar er – in tegenstelling tot eerder die week in Leiden – sprake was van een beschaafd debat.

„Houd het netjes”, luidt de oekaze van VVD-partijvoorzitter Ivo Opstelten aan iedere afdeling die een verkiezingsdebat organiseert. In Leiden was dat niet gelukt. Met venijnige opmerkingen had Van Baalen, ten overstaan van een publiek dat toch al op zijn hand was, zijn tegenstander volledig de hoek ingedrukt. „Dat is niet verstandig Toine, dat moet je dus niet doen. [...] Je moet volwassen worden. [...] Die actie van jou heeft ons geschaad. [...] Je hebt je laten gebruiken door de Franse, Duitse en Britse auto-industrie.”

Boos was Van Baalen omdat Manders hem die ochtend in een interview met het dagblad De Pers „ongeschikt” had genoemd. Mijn woorden zijn „verdraaid”, probeerde Manders nog, waarop Van Baalen koeltjes constateerde dat dit dan de tweede keer was, want met De Telegraaf was het Manders enkele maanden eerder ook al overkomen. Van Baalen: „Ik word nooit verkeerd geciteerd.”

De VVD heeft opnieuw een interne verkiezingsstrijd, waarbij de 37.000 leden van de partij uiteindelijk het laatste woord hebben. Nadat zij eerder voor het fractievoorzitterschap in de Tweede Kamer konden kiezen tussen Mark Rutte en Rita Verdonk, en tussen Onno Hoes en Ivo Opstelten voor het partijvoorzitterschap, kunnen zij nu aangeven wie namens de VVD de lijst bij de Europese verkiezingen mag gaan trekken. En net als bij de vorige keren is de keuze grof geschetst er één tussen de basis en de partijelite.

Toine Manders staat voor ‘de basis’. Hij kan niet genoeg benadrukken dat hij al twee keer eerder op eigen kracht, want met meer dan genoeg voorkeurstemmen, in het Europees Parlement is gekozen. Hans van Baalen, nu lid van de Tweede Kamer, laat overal weten verzekerd te zijn van de steun van talloze partijprominenten. Onder hen zijn mensen als Frits Bolkestein, Hans Wiegel, Gerrit Zalm en Henk Kamp.

Beide kandidaten zijn liberaal en hebben te maken met het verkiezingsprogramma dat de partij vaststelt, dus daar gaat het niet om. Het draait om de presentatie van het liberale gedachtegoed. Wie van de twee kan in juni van het volgend jaar voor het beste verkiezingsresultaat zorgen? Dat althans is bepalend voor de meeste aanwezigen in Breda.

Hans van Baalen, tot twee keer toe leider van de verkiezingscampagne bij de VVD, speelt er behendig op in. „De VVD moet weer leren verkiezingen te winnen”, zegt hij. „Het gaat niet om de nummers twee, drie, vier of vijf, het gaat om het lijsttrekkerschap. En dan hebben we het over leiderschap. Ik heb ervaring met leiding geven.”

En passant meldt hij „te hebben vernomen” dat de PvdA bij de Europese verkiezingen Jan Pronk zal inzetten, de SP Jan Marijnissen en het CDA het Tweede Kamerlid Sybrand van Haersma Buma. „Daar moeten dus scherpe debatten mee worden gevoerd’’. Navraag leert dat alle drie genoemde politici geen kandidaat zijn.

Toine Manders weet ook wat leiding geven is, maakt hij zijn gehoor duidelijk. „Ik heb mijn eigen bedrijf gehad en daarmee aangetoond dat ik mijn eigen broek kan ophouden.”

Voor het overige legt hij de nadruk op zijn ervaring in het Europees Parlement. „Anciënniteit telt.” Bovendien kan hij „van vakjargon gewone mensentaal maken”. Ook van het grootste belang voor de VVD meent hij. „Ik sta voor de eerste V van de VVD, die van Volkspartij. Die eerste letter zijn we een beetje vergeten.”

Maar daar is Hans van Baalen ook goed in, merkt een bezoeker in Breda op. „Hans is onze rechtsbinnen.” Manders springt er direct op in: „Daarom moet hij ook in Den Haag blijven. Mijn stelling is: houd de juiste man op de juiste plaats.”

Hun presentatie mag verschillen, maar de opvattingen van Van Baalen en Manders ontlopen elkaar weinig. Behalve als het over de toetreding van Turkije tot de Europese Unie gaat. Van Baalen omarmt op dit punt het onlangs verschenen ontwerpverkiezingsprogramma volledig. Daarin staat dat áls Turkije uiteindelijk aan alle voorwaarden voor toetreding heeft voldaan, voor de Turken toch nog een uitzondering wordt gemaakt op het terrein van vrij personenverkeer.

Manders is hier tegen: „Je bent lid of geen lid. Je kan niet lid van de tennisvereniging zijn en dan alleen maar tussen de middag mogen tennissen.”

Om10 uur sluit de voorzitter het „officiële gedeelte” van de bijeenkomst. De bezoekers kunnen bij een glas bier nog met de kandidaten persoonlijk praten. Een VVD’er van de afdeling Gilze-Rijen bekijkt het informele samenzijn op enige afstand. Wie zijn voorkeur heeft? „Ik denk dat ik met Toine Manders op de verliezer stem, maar ik doe het toch. Als ik Toine morgenochtend om negen uur bel, heb ik hem direct te pakken. Bij die meneer Van Baalen ben ik daar niet zeker van.”