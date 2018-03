Grafstenen in Almelo vernield

Almelo, 22 sept. Op de begraafplaats aan de Willem de Clercqstraat in Almelo zijn in de nacht van zaterdag op zondag 67 grafstenen omver getrokken. Een aantal ervan is vernield, zo deelde de politie gisteren mee. Rond half drie kreeg de politie een melding van een man die had gehoord dat mensen tegen zerken schopten, toen hij langs de begraafplaats fietste. De gemeente is bezig met de inventarisatie van de eigenaren van de beschadigde stenen.