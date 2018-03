Golfen in een voetbalsfeer

Golfen in een sfeer waarvoor geen voetbalsupporter zich nog schaamt. Juichen, schreeuwen, schelden en de tegenstander intimideren en belachelijk maken. Zo voltrok zich de afgelopen drie dagen in Louisville, Kentucky, de tweejaarlijkse titanenstrijd om de Ryder Cup tussen de Verenigde Staten en Europa. In die voor golfbegrippen ongekende ambiance stegen de spelers van de thuisploeg boven zichzelf uit en verlieten de bezoekers verdoofd de luidruchtige arena.

Het Amerikaanse twaalftal vierde zijn eerste zege (16,5-11,5) in de Ryder Cup na drie achtereenvolgende nederlagen. Maar als in een golfwedstrijd het thuisvoordeel ooit doorslaggevend is geweest, dan was het wel tijdens de driedaagse op de Valhalla Golf Club. Dagelijks omringd door 50.000 toeschouwers, gehuld in dezelfde kleur als de shirtjes van de spelers en zwaaiend met Amerikaanse vlaggetjes, leefden de golfers van teamcaptain Paul Azinger tot aan de beslissende hole in een flow. Zes debutanten telde het team, maar juist zij – onder wie de 23-jarige Anthony Kim, de 35-jarige Boo Weekley , de 26-jarige J.B. Holmes en de 26-jarige Hunter Mahan – sleepten de beker uit het vuur.

Azinger had de Amerikaanse supporters voortdurend gevraagd zijn spelers luidkeels aan te moedigen. Hij werd op zijn wenken bediend. Sterker: de fans konden zich niet beheersen. De Engelsman Lee Westwood zei dat hij voortdurend onheus werd bejegend. ,,Slechte dingen over mijn moeder. En mijn vader die meeliep, had het zwaar te verduren met dronken Amerikanen. Hij werd ’s nachts in zijn hotel wakker gebeld. Als een speler zoals Weekley na elke gewonnen hole het publiek ophitst, terwijl zijn tegenstander nog moet spelen, is dat schandelijk.’’

In een sport die urenlang uiterste concentratie vergt, kan elk geluid en een verhoogde hartslag een misslag betekenen. Volgens de Engelse uitblinker Ian Poulter werd hij vóór elke slag geconfronteerd met uitroepen als ‘in the water’ of ‘missed’. Het zijn excuses, maar ze kunnen niet verhullen dat de Amerikanen vaak perfect speelden. Al op de eerste twee dagen werd duidelijk dat de Europeanen onder aanvoering van de ervaren Padraig Harrington en Sergio Garcia niet waren opgewassen tegen de gedreven Amerikanen. Dat voelde de gelaten Engelse teamcaptain Nick Faldo snel aan.

Met een 9-7 voorsprong begonnen de Amerikanen op de slotdag aan de singles. De fanatieke Kim vernederde meteen de doorgaans enthousiaste Garcia, die als een zombie rondliep. De Zweed Robert Karlsson en de Engelsman Justin Rose gaven Europa heel kort hoop, waardoor het zowaar stil werd op de baan. Zo kende de slotdag urenlange spanning met tal van birdies en prachtige putts.

Toen de ervaren Jim Furyk tegen Miguel Angel Jimenez de Amerikanen op 14,5 punten bracht, kon het feest echt beginnen. De Ryder Cup, waaraan geen speler geld verdient, maakt meer emoties los dan de mensen die de zo strenge golfetiquette nog willen naleven lief is.