Het internet is nog jong, maar zijn ontstaansgeschiedenis is een van de meest opmerkelijke succesverhalen van de afgelopen jaren. Internetondernemer Fred Wilson vertelde dit verhaal van hoop, ambitie en opwinding in zijn openingsspeech op een congres over Web 2.0.

Bekijk een video van de speech The New York Internet Industry, 1995 to 2008, From Nascent to Ascendant via: nrcnext.nl/links