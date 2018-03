'Gebrek aan munitie bij Fransen'

De Franse minister van Defensie, Hervé Morin, heeft vanmorgen het bestaan erkend van een NAVO-verslag over een tekort aan munitie en uitrusting van de Franse militairen die vorige maand in Afghanistan in een hinderlaag liepen. Daarbij sneuvelden tien Fransen.

Het verslag, dat volgens Morin „een aantal onjuiste elementen” bevat, bevestigt eerdere berichten over de ontoereikende voorbereiding van de Franse militairen tijdens de missie. Morin kritiseerde het moment van uitlekken van het verslag, dit weekeinde via de Canadese krant Globe and Mail. Vanavond stemt het Franse parlement over voortzetting van de Franse deelname aan de militaire operaties in Afghanistan. Volgens Morin proberen de Talibaan met dergelijke berichten „de communicatieslag” om de westerse publieke opinie te winnen. Franse opiniepeilingen wijzen op gebrek aan steun voor de operatie in Afghanistan.

De Globe and Mail zegt een NAVO-rapport in handen te hebben waarin staat dat de Franse troepen het gevecht met de Talibaan na anderhalf uur moesten staken omdat hun munitie op was. Ze beschikten slechts over één radio, die snel was uitgeschakeld. Bijstand bleef vier uur uit en de positie waarin sommige doden werden gevonden, zou wijzen op executies na de gevechten.

Een NAVO-woordvoerder ontkende gisteren het bestaan van een NAVO-rapport met dergelijke informatie. Morin zei vanmorgen dat de informatie komt uit een verslag van een officier van het gemeenschappelijke operationele centrum van de NAVO-troepen in Afghanistan, dat niet de status van officieel rapport heeft en niet gebaseerd is op „onderzoek”. Hij bestreed met name het munitiegebrek na anderhalf uur.

De weergave van de Globe and Mail komt overeen met een publicatie begin deze maand van het Franse weekblad Le Canard Enchaîné, dat zich baseerde op een rapport van een Franse inlichtingencel. Ook daarin was sprake van gebrek aan munitie en bijstand.

Naar verwachting stemt het Franse parlement vanavond in met voortzetting van de missie. Terugtrekking zou neerkomen op een gevoelige nederlaag tegen de Talibaan, vindt de meerderheid.