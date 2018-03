Gebreide mutsen, de clutch en veterlaarzen

Hoedjes, armbanden, zonnebrillen, fikse broches, ceintuurs die het halve bovenlijf bedekken en tassen in alle maten en soorten. De Amerikaanse modeontwerper Marc Jacobs stuurde zijn modellen een paar weken geleden versierd als kerstbomen over de catwalk. Frontrow zat Victoria Beckham. De voetbalvrouw torste als eyecatcher een knoeperd van een armband. Onder haar andere arm klemde ze een kloeke enveloptas, hield het spichtige stijlicoon zich zo in evenwicht?

Accessoires – met name tassen – waren in de mode nog nooit zo belangrijk als de afgelopen jaren. Ze zijn ook een zegen voor maatgevende modehuizen. Prada, Louis Vuitton, Fendi, Gucci, Dior, ze danken hun bestaanrecht aan de tassenverkoop. De tassenhype begon tien jaar geleden toen het Italiaanse Fendi de langwerpige baguettetas lanceerde. De schoudertas was, heel slim, verkrijgbaar in ontelbare variaties: met pailletten, gewoon in leer, van raffia, van jeans, met spiegeltjes, geborduurd, van bont, en zelfs met diamanten. Op die diversiteit zat iedereen precies te wachten. Eindelijk een hippe én exclusieve tas voor elk type vrouw.

Tegenwoordig volgen de musthave accessoires elkaar in een rap tempo op. Waren schoenen tot voor kort de nieuwe tassen, toen waren het zonnebrillen en nu zijn sieraden de nieuwe zonnebrillen. Kleding is slechts bijzaak.

Accessoireketens als Accessorize, Six, Claire’s en Pieces veroveren al een tijdje de Nederlandse winkelstraten en doen daar goede zaken. Het wachten is op de Amerikaanse prijsknaller Nine West, met een winkelformule van 50 procent schoenen, 30 procent tassen en een restje kleding. Een winkelier die geen ruimte vrijmaakt voor accessoires is een dief van zijn eigen portemonnee.

Azzurro paste een jaar geleden het winkelconcept van één van zijn winkels in de Amsterdamse PC Hooftstraat aan. De winkel veranderde deels in een snoepwinkel voor accessoires. Azzurro inkoper Edward de Jonge Urbach had namelijk gemerkt dat zijn klanten de aandacht verlegden van kleding naar veel creatievere accessoires. Hij snapt waarom. „Ontwerpers experimenteren tegenwoordig veel meer met accessoires dan met kleding. Vrouwen vinden nu dat je met een nieuwe tas of nieuw paar schoenen ook een frisse look hebt.”

Onlangs haalde De Jonge Urbach de steile schoenen van de Franse ontwerper Christian Louboutin naar Amsterdam. „Louboutins zijn zo’n hot, hip item waar de hele modewereld maar niet over uitgepraat raakt en als winkel móét ik die dan hebben”, zegt de inkoper over het extreem vrouwelijke schoeisel waar elke beroemdheid op trippelt. Volgens De Jonge Urbach komen vrouwen er van heinde en verre voor naar zijn winkel, er zijn er zelfs wachtlijsten voor bepaalde modellen met hakken van 10, 12 tot 14 centimeter. Die worden, zonder ze echt te zien, besteld aan de hand van foto’s. De goedkoopste Loubi’s, zoals fans ze liefkozend noemen, doen 500 euro en lopen op tot 1.200. Het nieuwe statussymbool is voor iedereen herkenbaar aan de felrood gelakte zolen.

Edward de Jonge Urbach kijkt inmiddels niet meer op van de bedragen die de laatste tijd worden neergeteld voor designer footwear, of een kunststof broche van Marni voor 250 euro, handschoenen van Miu Miu voor 500 euro of ruim 1.600 euro voor een enveloptas van Chloé. De ontwikkeling verrast hem wel. „Twee jaar geleden had ik nooit kunnen denken dat dergelijke bedragen normaal zouden worden.”

Sieraden mogen dan wel de nieuwe zonnebrillen zijn, tassen blijven een hardnekkige bijrol spelen. De nieuwe tas is de hengselloze clutch. Bij Azzurro moesten de klanten wel even wennen – ‘net als destijds bij de handtas zonder schouderriem’ – aan het platte model, maar ze verkopen wonderwel merkt De Jonge Urbach.

De dagen van de It-Bag zijn geteld, althans in Nederland. Twee seizoenen lang verkocht Azzurro de felbegeerde It-modellen van tassenhitleverancier Chloé. Nu is de winkel met het Franse merk gestopt. „Ik heb het idee dat vrouwen in Nederland daar minder gevoelig voor zijn. Als er in Europa wachtlijsten zijn voor bepaalde modellen, zijn die in Nederland nog gewoon te krijgen.”

Van de enveloptas tot de gaten panty, nrc.next selecteerde de zes accessoires van dit najaar en deze winter.

SLOBBER BEANIE Gebreide mutsen, maar ook sjaals verkopen altijd wel in de winter. Maar door de huidige trend van grof gebreide vesten en truien vliegen ze nog sneller de winkels uit. De beanie, een oversized muts, nauwsluitend om het voorhoofd, maar hoog, rimpelig en ruim rond de kruin, is de nieuwe muts. Het slobberding is natuurlijk het ideale accessoire om een slechte haardag te camoufleren. Groot is de verleiding om elke dag naar de wollige oplossing te grijpen. Waarom ook niet: beter goed gemutst dan slecht gehoed – dat kunnen we wel stellen met Prinsjesdag vers in het geheugen.

GATENPANTY De pantyhit van deze winter is een schizofrene Chanelpanty die de voorzijde van het been wit kleurt en de achterkant zwart. Het grafische kunststukje kost ruim 200 euro (inclusief felbegeerd CC logo) en er schijnt een wachtlijst voor te zijn. Panty’s zijn kostbaar sinds een couturier als Valentino exclusieve exemplaren ontwerpt voor kousenfabrikant Wolford. De aanschaf is bepaald geen investering, één ongelukkige move en de dure aankoop is ondraagbaar. Het Amerikaanse duo Rodarte breide de ideale panty: inclusief gaten. Hoe groter hoe beter.

CLUTCH Die grote handige tas kan deze winter echt de kast in. De hele modewereld is al aan de clutch, maar in Nederland komt de trend maar langzaam op gang. Praktisch is deze platte enveloptas dan ook allerminst en zal daarom vooral opgepikt worden als blikvanger voor bij een feestelijke outfit. Tip: Een modieuze clutch is altijd wel te vinden in het tweedehands circuit.

LANGE HANDSCHOENEN Wie al op zoek is geweest naar een winterjas heeft het zeker opgemerkt. Er is iets met de mouwen, die zijn onhandig – koud! – kort. Driekwarts mouwen in de winter zijn weliswaar een leuke vondst, maar niet bepaald praktisch. Ellebooglange winterwanten brengen uitkomst. Lange ‘galahandschoenen’ worden ook gedragen bij avondkleding en zijn dan van glad glanzend satijn. Voor weinig geld zijn ze in het tweedehands circuit te vinden.

STATEMENTSIERADEN Hoe groter hoe beter. Statementsieraden, zo worden de opvallendste stukken daarom wel genoemd. Van overdreven parelsnoeren, designerkettingen van Lanvin tot antieke art deco stukken. Alles mag (ook nep) zolang het maar groots is. Heel veel is ook een optie. Bij Givenchy torsten modellen kilo’s kettingen om hun frêle nekjes.